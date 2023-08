trabalhador receberá pagamento do saldo do fundo através do PIX (Entenda!)

Os empresários e empreendedores de todo o país terão uma maior facilidade em fazer os depósitos do trabalhador relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Todavia, estamos falando do aplicativo FGTS Digital, que tem como objetivo principal, tornar mais simples e prático o dia a dia das organizações.

A princípio, esse novo sistema de recolhimento do FGTS deverá estar à disposição dos empregadores, a partir do mês de janeiro do ano que vem. O pagamento dos depósitos relativos ao fundo do trabalhador deverá ser feito a partir do PIX. Vale ressaltar que atualmente o sistema está em fase de testes até o mês de novembro.

Analogamente, deve-se dizer que o aplicativo do FGTS Digital deverá alterar expressivamente a maneira como os empregadores realizam o recolhimento do fundo de garantia e sua cultura. Sendo assim, é preciso observar todos os detalhes para se evitar quaisquer problemas relacionados aos direitos do trabalhador.

Desse modo, o FGTS Digital e sua tecnologia, se alia ao PIX. A promessa é a de que haja uma mudança significativa na maneira de realização dos depósitos do fundo. Isso deve acontecer no ano que vem. Espera-se que haja uma unificação de diferentes contribuições em períodos diferenciados, em um só documento.

Depósitos do FGTS

Essa inovação tecnológica do FGTS Digital, deverá, além de agilizar os processos relacionados aos depósitos do fundo de garantia, reduzir exponencialmente os custos operacionais. A utilização do PIX como forma de transferência financeira, busca reduzir a burocracia, modernizar os sistemas, com uma série de benefícios.

Tanto os empregadores, quanto seus funcionários terão grandes vantagens ao utilizar o FGTS Digital. Aliás, através do PIX, as transferências financeiras são instantâneas, e podem entrar no lugar dos processos feitos tradicionalmente. Neste caso, em alguns momentos, é preciso esperar por cerca de cinco dias úteis.

Uma outra mudança que deve acontecer é a relacionada ao prazo para que os empregadores façam a sua contribuição para fundo de garantia. Ele passará a ser feito no dia 20 de cada mês. Sendo assim, espera-se que haja maiores benefícios para o empresário, principalmente na gestão do fluxo de caixa da organização.

Ademais, os trabalhadores também deverão ser beneficiados com a nova tecnologia presente no FGTS Digital. A integração entre o PIX, o fundo de garantia, permite que os pagamentos relativos ao funcionário da organização empresarial sejam realizados no período correto e de uma forma rápida, prática e bastante eficiente.



Vantagens do FGTS Digital

Os benefícios do FGTS digital são bastante amplos. Podemos destacar, a redução dos custos adicionais pagos a arrecadação do fundo de garantia e dos gastos operacionais. Há também uma automatização de todos os procedimentos através da digitalização dos serviços. Haverá uma eficiência nos serviços para os empregados.

Além disso, uma das vantagens do FGTS Digital é que há uma maior eficiência no gerenciamento de informações e dados. O banco de dados e o sistema são bastante seguros, possibilitando às empresas, cumprirem rapidamente com as suas obrigações. Haverá uma maior facilidade para o armazenamento de informações.

Outra questão a se observar é a de que haverá um aumento exponencial na transparência de processos relativos ao FGTS e um aprimoramento na comunicação entre administração e administradores das organizações empresariais. As empresas deverão se adaptar ao novo sistema para trabalhar com o PIX.

Deve-se observar que será preciso realizar o cadastro de novos representantes legais. O sistema digital do FGTS procura acabar com a burocracia, combater a inadimplência, e apresentar uma maior transparência em todo o processo de depósitos relacionados ao trabalhador e colaborador da organização empresarial.

Unificação dos sistemas

Com o FGTS Digital, haverá a unificação dos sistemas. Enfim, o Governo Federal poderá aumentar seu poder de fiscalização relativa a quaisquer infrações no recolhimento do fundo de garantia do trabalhador. A alteração proposta é uma iniciativa do Palácio do Planalto de digitalizar seu sistema com um investimento de R$99,5 milhões.

Em conclusão, com a tecnologia do FGTS Digital, espera-se que haja uma simplificação da arrecadação, e uma maior transparência. De fato, esse é o objetivo principal do Governo Federal. Esse novo sistema, aliado ao PIX, deverá, portanto, assegurar de uma maneira bastante efetiva, todos os direitos dos trabalhadores.