Trabalhadores autônomos podem receber o auxílio-doença?

A questão sobre se brasileiros que trabalham sem carteira assinada podem ter direito a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem gerado discussões. Hoje os cidadãos autônomos podem receber o auxílio-doença do INSS, desde que cumpram alguns requisitos.

O auxílio-doença é um benefício oferecido pelo sistema de previdência social em muitos países, incluindo o Brasil, com o objetivo de fornecer suporte financeiro a trabalhadores que se encontram temporariamente incapazes de trabalhar devido à doença ou lesão. Esse benefício é projetado para garantir que os trabalhadores não fiquem desamparados financeiramente quando enfrentam problemas de saúde que os impedem de exercer suas atividades laborais por um período determinado.

Quando um trabalhador fica doente ou sofre uma lesão que o impede de trabalhar, ele pode requerer o auxílio-doença junto ao INSS. Após avaliação médica, se ficar comprovado que a incapacidade é temporária e atende aos critérios estabelecidos, o trabalhador passa a receber um valor mensal durante o período em que estiver afastado do trabalho devido à doença ou lesão.

Confira os requisitos para receber o auxílio-doença

No Brasil, o acesso aos benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio por incapacidade temporária (ex-auxílio doença), é baseado em critérios específicos que incluem contribuições à Previdência Social e o cumprimento de um período mínimo de carência. Veja mais detalhes a seguir:

Contribuição à Previdência Social: Trabalhadores devem contribuir regularmente para a Previdência Social a fim de manter sua qualidade de segurado e estar aptos a receber benefícios quando necessário.

Carência: Além de contribuir, é necessário cumprir um período mínimo de carência, que é o tempo de contribuição necessário para ter direito a cada benefício específico.

Formalização pelo MEI: No caso dos trabalhadores informais, uma opção para contribuição é se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI). Isso permite que trabalhadores autônomos contribuam para a Previdência Social e, assim, adquiram direito a benefícios previdenciários.

É fundamental que os brasileiros compreendam as regras previdenciárias existentes e, se necessário, consultem diretamente o site oficial do INSS ou busquem orientação junto a profissionais especializados para entender como se enquadram no sistema previdenciário e quais benefícios podem ser acessados.

Veja como solicitar o benefício pelo aplicativo Meu INSS



Para dar início ao agendamento de perícia visando ao auxílio-doença através do aplicativo Meu INSS, é necessário seguir as etapas abaixo:

Acessar o aplicativo Meu INSS por meio de dispositivos móveis ou visitar o site oficial da plataforma.

Escolher a opção “Agendar Perícia” e selecionar “Perícia Inicial”.

Se os documentos médicos estiverem em conformidade e o trabalhador preferir o atendimento remoto, basta selecionar “Sim” e, em seguida, “Continuar”.

Indicar se o caso envolve um acidente de trabalho; em casos de auxílio-acidente, a perícia requer atendimento presencial.

Preencher informações de identificação e contato, responder perguntas sobre os documentos médicos que serão anexados.

Esse procedimento é fundamental para iniciar a solicitação do auxílio-doença, que visa apoiar temporariamente trabalhadores incapazes de exercer suas atividades devido a questões de saúde. Através do aplicativo Meu INSS, é possível solicitar esse benefício de maneira prática e acessível, proporcionando maior agilidade e comodidade aos segurados do sistema previdenciário.

Essas medidas têm como objetivo assegurar que os requerentes sigam um processo organizado e eficiente ao buscar assistência através do auxílio-doença. Para informações mais detalhadas sobre o procedimento e os documentos médicos necessários, é aconselhável consultar o site oficial do INSS ou procurar orientações de profissionais capacitados.