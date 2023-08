Trabalhar com SEGURANÇA da INFORMAÇÃO? Veja porque o MERCADO está DESESPERADO por profissionais

Dentro do universo da tecnologia, uma das áreas em crescimento é para quem quer trabalhar com segurança da informação. Assim, recentemente pesquisas apontam que o mercado está carente de profissionais nesse segmento.

Portanto, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse ramo, os salários e o motivo da falta de profissionais, continue por aqui. Separamos vários tópicos importantes para quem quer iniciar em uma profissão de altos ganhos e expansão do mercado.

O que é a segurança da informação?

Segurança da informação é o nome da área de atuação que garante a proteção e defesa dos dados de usuários. Assim, funciona para que informações importantes permaneçam protegidas, através de uma série de técnicas, programas e ações.

Com o aumento das transações financeiras pela internet e a dinâmica de uso de dados pelos usuários, essa nova profissão emergiu. Então, quem trabalha com segurança da informação garante que sua privacidade e dados se mantenham intactos.

Vale a pena trabalhar com segurança da informação?

Com certeza vale a pena aproveitar uma área que está em constante evolução e com uma abertura grande de mercado. O mais interessante é entrar nesse ramo quando ainda está em expansão e carente de mão de obra.

Afinal, é possível se estabelecer dentro do nicho, fortalecer seu perfil profissional e garantir seu nome, enquanto a demanda é maior do que a procura. A tendência é que cada vez mais pessoas rumem para esse tipo de profissão.

Então, quando o mercado começar a inflar de novos profissionais, você já terá seu nome e carreira. Portanto, o momento de começar a pensar em aproveitar esse nicho de mercado é agora, durante a fase de alta procura.

Como é o mercado para trabalhar com segurança da informação

Além de entender como funciona a profissão, também é importante descobrir de que forma esse tipo de profissional pode trabalhar. Assim, é possível estabelecer uma estratégia antes de começar a aplicar para vagas.

Atualmente, o mercado é bem vasto e diverso, admitindo diferentes modelos de contratação para quem quer trabalhar com segurança da informação. Por isso, separamos algumas possíveis áreas de atuação, confira quais são:

Consultoria de segurança cibernética;

Analista de processos de segurança;

Arquiteto de segurança da informação;

Administrador de segurança;

Analista de segurança (júnior, pleno e sênior).

Ainda, é possível trabalhar em contratos como freelancer, avaliando o nível de segurança das empresas e propondo soluções. Portanto, existem várias possibilidades para quem ter formação nessa área e quer começar a trabalhar.

Quanto ganha quem trabalha com segurança da informação

Os salários dentro da área de segurança da informação variam bastante, mas no momento são bem altos. Assim, é possível faturar até R$38 mil reais, em empresas multinacionais, em cargos de atuação no nível sênior.

De acordo com o órgão que regulamente a profissão, a média de salário para um Analista é de R$7 mil. Porém, em algumas empresas nacionais o valor de pagamentos chega a T$12 mil mensais, para quem desempenha a função.

Ainda, é possível que haja um reajuste muito em breve, com a introdução de novas tecnologias em constante evolução. Por isso, é uma oportunidade de faturar bastante, e conseguir trabalhar de forma remota, sem nem precisar sair de casa.

Poucos profissionais e um mercado em desespero

Atualmente, o ramo da tecnologia está carente de novos profissionais, e procurando por talentos. Com o aumento da necessidade de novas técnicas e desenvolvimento para a segurança de dados, acaba-se criando uma demanda muito alta.

Por isso, quem trabalha com esse tipo de conteúdo pode faturar bastante e ter diferentes opções de trabalho. Aqui no Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, existe a necessidade de adequar os sites e bancos de dados à novos status de defesa.

Atualmente, muito se fala sobre também a pressão que os profissionais no ramo passam por conta da falta de mão de obra. Como são poucos para atender a demanda do mercado, muitos acabam sobrecarregados e com a temida síndrome de burnout (esgotamento).

Outras áreas em crescimento no mercado de tecnologia

Além da área de segurança da informação, outros segmentos do mercado que estão em constante crescimento atual. Assim, confira também outras profissões onde você pode faturar bastante nesse momento e trabalhar com segurança da informação:

Engenharia de software;

Análise e desenvolvimento de sistemas;

Ciências de dados;

Defesa cibernética;

Inteligência artificial;

Bancos de dados;

Redes de computadores e internet.

Então, se você quer encontrar um ramo de profissão que pague salários altos e tenha grande disponibilidade de vagas, pode investir nessa área. Afinal, são as principais tendências do momento, e que muito provavelmente gerarão mais vagas em breve.

Outras perguntas sobre trabalhar com segurança da informação

Então, para ajudar a complementar ainda mais os conhecimentos, separamos outras perguntas frequentes sobre o trabalho com segurança da informação. Portanto, não deixe de acompanhar até o final para entender como começar nessa carreira.

Qual a faculdade de segurança da informação?

A faculdade de segurança da informação é uma graduação com título de tecnólogo, com duração de dois anos. Depois disso, é possível começar a aplicar para vagas de emprego em empresas (além de conseguir fazer estágio durante o período da faculdade).

Como começar a trabalhar com TI?

Para começar a trabalhar em tecnologia da informação, é necessário realizar cursos livres ou uma graduação. Funciona da mesma forma que com a segurança da informação: dois anos de duração, com título de tecnólogo e possibilidade de atuar na área.

Vale a pena fazer curso de segurança da informação?

No cenário atual em que o mercado está, vale a pena trabalhar com segurança da informação sim. Afinal, existe uma demanda muito grande por profissionais e os salários pode chegar até R$38 mil em uma contratação ou projetos individuais.

Por fim, não deixe de conferir outros conteúdos sobre tecnologia e segurança digital, por aqui. Então, deixamos vários posts importantes com outros tópicos para você encontrar informações úteis e ficar sempre por dentro do que acontece no Brasil e no mundo.