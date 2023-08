Tracy McGrady esfria o hype de Victor Wembanyama: não sabemos o que esse garoto vai ser

NOs torcedores do BA aguardam ansiosamente o início da temporada 2023/24, pois Victor Wembanyama entrará em quadra para o incentivo de São Antônio.

A primeira escolha geral é um dos jogadores a serem observados, já que um novato não gerava tanto interesse há décadas.

Veja a reação de Victor Wembanyama ao NBA2K24roberto ortega

O animal ganhará 55 milhões de dólares em suas primeiras quatro temporadas na liga, uma cifra que o torna, mais ou menos, o novato mais bem pago da história da NBA.

Em meio ao furor causado pelo jovem de 19 anos, ex-astro da NBA Tracy McGrady falei com Brandon Robinson sobre as expectativas depositadas no jovem.

“Eles estão falando sobre o melhor jogador de todos os tempos e isso e aquilo”, disse McGrady.

“Vamos, cara. Temos que relaxar com isso, não sabemos o que esse garoto vai ser.”

“Eu sei que ele estará bem preparado, ele receberá os melhores conselhos porque está cercado de grandeza em Gregg Popovich, Tim Duncan, Dave Robinson e, nesse sentido, ele estará pronto. Mas deixa ele se desenvolver, cara.”

Ele também observou que o novato terá que conquistar lentamente seu lugar na liga.

“Esta é a NBA, ele vai ter que enfrentar alguns cães de verdade”, disse. McGrady contínuo.

“Haverá alguns caras aqui que irão desafiá-lo, então vamos deixar isso acontecer.”

McGrady, uma voz autoritária na NBA

Em 15 temporadas na NBA, Tracy McGrady jogado para Toronto, Orlando, Houston, Nova York, Detroit, Atlanta e Santo Antônio. Ele foi sete vezes All-Star e foi introduzido no Hall da Fama em 2017.

Entre 1997 e 2016 (em 2012-2013 jogou na China), McGrady disputou 938 partidas e teve média de 19,6 pontos, 5,6 rebotes e 4,4 assistências em uma carreira espetacular.

Os números de Wembanyama em 2022/23

Ultima temporada, O animal jogado para Metropolitanos 92 em sua França natal e foi um líder, com média de 21,6 pontos, 10,4 rebotes e 3,2 bloqueios por jogo.

Ele conquistou as honras individuais ao ser eleito MVP (jogador mais jovem a vencê-lo) e ser reconhecido como melhor artilheiro, melhor zagueiro, melhor bloqueador de chutes e melhor jogador jovem do campeonato francês.