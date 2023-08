Trágico acidente de avião tira a vida de figuras do Grupo Wagner Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin

Evgeny Prigozhina figura proeminente por trás Grupo Wagnere seu associado Dmitri Utkin estavam entre os passageiros do malfadado avião que caiu ao norte de Moscou, conforme confirmado oficialmente pela autoridade de aviação civil da Rússia.

Enquanto as equipes de resgate vasculhavam os destroços no local do acidente, o Serviços de emergência russos descobriu os restos mortais de oito indivíduos. O trágico incidente ocorreu durante um voo de Moscou para São Petersburgocom o Embraer aeronave transportando um total de sete passageiros e três tripulantes, todos os quais, infelizmente, Perderam suas vidasconforme relatado pelo TASS agência de notícias.

Ambos Prigozhinde 62 anos, e comandante Wagner Utkinde 53 anos, foram identificados como vítimas do acidente, segundo um Telegrama canal associado ao Grupo Wagner. A autoridade da aviação civil da Rússia corroborou esta informação, confirmando que tanto Prigozhin como Utkin estavam de facto a bordo do malfadado jacto.

O acidente ocorreu perto da vila de Kuzhenkino na região de Tver, situada aproximadamente 160 milhas ao norte de Moscou. O ministério de situações de emergência da Rússia lançou imediatamente uma investigação sobre o incidente. Notavelmente, Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia, Rosaviaciadivulgou que a lista de passageiros continha o nome de Evgeny Prigozhin.

Relatórios que circulam nos círculos da mídia especulam que o jato executivo poderia ter sido propriedade do próprio Prigozhin. No entanto, os detalhes exatos da sua presença no voo permanecem obscuros.

O trágico acontecimento aconteceu pouco depois de uma jato particular, anteriormente ligado a Wagner e atribuído a Prigozhin, partiu de Moscou. Tragicamente, o sinal do seu transponder desapareceu em poucos minutos, deixando os especialistas ponderando sobre o destino dos passageiros a bordo. O perda de sinal ocorreu em uma área remota sem aeródromos adequados para um pouso de emergência. Uma fotografia compartilhada em um pró-Wagner A conta de mídia social exibiu destroços fumegantes, com um número de cauda parcial semelhante ao de um jato particular ligado à empresa de Prigozhin. Notavelmente, os especialistas notaram a Coincidindo características do número do motor do jato acidentado, conforme imagens examinadas anteriormente de aeronaves Wagner.

Grupo Wagner e a complexa história de Prigozhin

Evgeny PrigozhinA jornada de tem sido de intriga e controvérsia. Notavelmente, ele liderou um rebelião de curta duração contra os principais escalões militares da Rússia em junho, um movimento que lhe valeu o epíteto de “traidor” de Vladímir Putin. Os mercenários russos liderados pelas forças de Prigozhin fizeram avanços significativos em direção a Moscou antes de ser ordenada uma reversão para evitar mais derramamento de sangue.

Esta revolta chegou à sua conclusão através da mediação do Presidente da Bielorrússia Alexandre Lukashenko, levando à mudança de Prigozhin para a vizinha Bielorrússia. Consequentemente, os seus combatentes tiveram uma escolha: aposentar-se, acompanhá-lo à Bielorrússia ou juntar-se ao exército russo.

Prigozhinum outrora confidente próximo de Coloque emcriticou repetidamente figuras-chave da hierarquia militar da Rússia, incluindo o ministro da Defesa Sergei Shoigu e superior geral Valery Gerasimovespecialmente no contexto do conflito na Ucrânia.

O Grupo Wagneruma empresa militar privada fundada por Prigozhin em 2014, destacou os seus agentes para apoiar os aliados de Moscovo em países como Síria, Líbia, e a República Centro-Africana. O Estados Unidos sancionou o grupo e acusou-o de envolvimento em atrocidades, alegações que Prigozhin nega veementemente.

Momentos finais e perguntas sem resposta

Em um vídeo lançado poucos dias antes, Prigozhin foi visto discutindo as suas atividades em África, enfatizando o objetivo de promover a liberdade em todo o continente. Ele apareceu em traje militar, brandindo um rifle, enquanto discutia Os esforços de Wagner contra grupos terroristas e as suas ambições de expandir a sua presença em África. O vídeo incluía até um número de contato para possíveis recrutas interessados ​​em ingressar no grupo.

Enquanto especialistas e analistas lidam com as implicações desta tragédia, Christopher Steeleum ex-oficial da inteligência britânica, observou que as atividades de Prigozhin na África após o golpe fracassado fez com que este incidente parecesse inevitável. Steele também revelou relatos de um contrato firmado com Prigozhin por certas figuras da elite na Rússia.

O momento do acidente foi surpreendente: embora as notícias do Grupo Wagner circulou a possível morte do chefe, Putin estava participando de um concerto em homenagem ao 80º aniversário da vitória das tropas soviéticas no Batalha de Kursk. Na frente internacional, o Presidente dos EUA Joe Biden recebeu um briefing sobre o incidente, expondo suas idéias sobre o papel que Putin desempenha nos assuntos da Rússia.

Embora as circunstâncias que rodearam este acontecimento trágico continuam a desenrolar-se, muitos ficam a perguntar-se porque é que Prigozhin aparentemente não conseguiu antecipar o perigo que o aguardava. A sua vida, marcada por controvérsias e lutas pelo poder, chegou a um fim prematuro, deixando um legado que sem dúvida repercutirá em O complexo cenário político da Rússia.