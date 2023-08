Trakto Show e Prefeitura de Penedo apresentam, para comerciantes e lojistas, como será a 2ª edição do evento que acontece em setembro

O Trakto Show e a Prefeitura de Penedo reúnem nesta sexta-feira, 11, lojistas e comerciantes para apresentação da 2ª edição do Trakto Show Penedo, evento que acontece nos dias 23 e 24 de setembro, com acesso gratuito de toda programação e inscrição prévia para as palestras.

O encontro ocorrerá a partir das 19 horas, no Teatro Sete de de Setembro, para ouvir as demandas dos empresários para alinhar as prioridades e as expectativas do segmento em torno do evento na segunda cidade onde o Trakto Show é realizado, além de Maceió.

De forma descontraída, haverá troca de informações sobre experiências do cliente, como é possível trabalhar as lojas para o evento e como o design, enquanto ferramenta, pode ajudar nas redes sociais e na operação do dia a dia do comércio.

Quem vai comandar o bate-papo é o diretor produtivo da Trakto Show, Cainã Costa, e, representando o marketing da Trakto, Kaio Alexandro.

Penedo recebeu o Trakto Show pela primeira em 2022, como uma iniciaiva de estímulo a empreendedores de toda a região que ocuparam a cidade e debateram sobre iniciativas ligadas à economia criativa e ao desenvolvimento de carreiras.

Em Maceió, o Trakto Show já se consolidou como o maior evento de negócios, tecnologia e empreendedorismo do Nordeste. Este ano, a 6ª edição do festival, que conta temáticas diversificadas, acontecerá entre 13 a 17 de dezembro.