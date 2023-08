Trakto Show Penedo 2023 é apresentado para comerciantes e lojistas

O Trakto Show Penedo já começou, evento apresentado para comerciantes e lojistas durante a noite desta sexta-feira, 11, no Theatro Sete de Setembro, um dos locais da segunda edição do Trakto Show na cidade histórica.

Cerca de 10 mil pessoas deverão circular em Penedo nos dias 23 e 24 de setembro, principalmente nas arenas e espaços da empresa alagoana Trakto, trabalho que tem apoio do governo Ronaldo Lopes/João Lucas e patrocínio do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA).

A expectativa de público pode e deve ser aproveitada pelo comércio e setores de serviços locais, como mostrou o produtor executivo do Trakto Show Penedo, Cai Costa, em sua palestra.

Representando o Prefeito Ronaldo Lopes, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Pedro Felipe Queiroz, destacou que o encontro atende demanda do empresariado penedense, frisando a excelente oportunidade criada com o aumento do fluxo de pessoas em Penedo.

A presidente do Sindilojas Penedo, Ana Luiza Araújo, elogiou a parceria entre o poder público e a iniciativa privada, reforçando as possibilidades criadas para o setor que mais gera empregos no município.

O bate-papo reservou uma surpresa aos participantes: assinatura premium gratuita da Trakto Design, plataforma que potencializa negócios com uso de ferramentas digitais muito fácil de ser utilizada, como mostrou Caio Alejandro, um dos integrantes do time de marketing da empresa alagoana que tem mais de 500 mil usuários.

Saber tirar o melhor proveito do Trakto Show Penedo, atendendo as expectativas da clientela de cada negócio e atraindo mais consumidores para sua loja/serviço foi o que mostrou a primeira ação do evento que conecta pessoas e gera negócios.

