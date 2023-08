Travis Scott anuncia a próxima turnê ‘Utopia’ e sai de Houston depois do Astroworld

Travis Scott está pronto para uma turnê nacional apresentando seu novo álbum… e ele está fazendo algumas paradas no Texas, com uma notável exceção… Houston.

O rapper acaba de anunciar datas e cidades para sua próxima turnê “Utopia”, e ele fez shows em quase todos os principais mercados americanos, exceto no local onde seu infame show no Astroworld deixou 10 mortos e dezenas de feridos.

Travis fazendo uma turnê completa – 26 paradas nos EUA e duas no Canadá – faz parecer que ele não está se preocupando tanto com o Astroworld… mas é interessante que ele esteja deixando Houston em favor de outros dois shows no Texas, se apresentando em Austin e Dallas em vez disso.