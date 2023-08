Travis Scott Jet Skis em Ibiza com amigos, modelo sexy junta-se ao iate

Travis Scottestá pegando sua própria onda depois de lançar um novo álbum – e com isso, queremos dizer que ele está cavalgando para o pôr do sol … em um jet ski, nada menos, com pelo menos uma garota gostosa a reboque.

O rapper estava em Ibiza neste fim de semana com um monte de amigos acompanhando, e parece que eles conseguiram um iate para algumas festividades marítimas … incluindo jet ski, surf, etc. Travis definitivamente estava feliz em brincar com todos os brinquedos … cara estava se divertindo!

Como dissemos, parece ter havido apenas uma mulher na tripulação – pelo menos pelo que podemos ver – e isso seria um modelo IG Tianna Lynnm …a de biquíni aí.

Ela também estava ficando molhada e selvagem … mas pelo que parece, ela não parece ter se aconchegado muito com Travis durante esse passeio em particular. Em vez disso, ela estava andando com um de seus amigos (cara com o durag), embora não esteja claro quem ele é.

Tianna tem documentado esta viagem em seu mídia social todo o fim de semana … e parece que ela está vivendo uma vida de luxo e sendo tratada como uma rainha em alto mar. Mais uma vez, não há evidências de que ela esteja saindo com Travis … o que combina com esses SZA rumores, se você comprá-los.

Não havia nenhum sinal do cantor aqui também, mas tem havido rumores sobre eles serem uma coisa ultimamente. O que sabemos com certeza … ele definitivamente não está com Kylie Jenner agora mesmo.

Quer Travis esteja saindo com alguém no momento ou não … Tianna certamente é um bom colírio para os olhos nas férias. Além disso, ele está vivendo de qualquer maneira … como podemos ver claramente.