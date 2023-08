Treinador de futebol do HS é preso por socar jogador na linha lateral, capturado em vídeo

Um técnico de futebol americano de uma escola secundária da região de Atlanta foi preso depois de dar um soco no estômago de um de seus jogadores na linha lateral durante um jogo, e toda a provação foi capturada em vídeo.

O ato repugnante ocorreu durante o 1º trimestre do HS vs. Jogo de futebol americano Douglas County HS no Henderson Stadium, na Geórgia, na tarde de sábado.