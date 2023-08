Trevor Lawrence recusa oportunidade de aparecer na segunda temporada de ‘Quarterback’ da Netflix

Jquarterback do acksonville jaguars Trevor Lawrence não fará parte da segunda temporada da série documental ‘Quarterback’ da Netflix.

Ele recusou porque sentiu que não era o momento certo, já que 2023 será apenas sua terceira temporada no NFL.

Patrick Mahomes Documentário da Netflix: Do que se trata?

A notícia foi dada por Michael David Smith do ProFootball Talk, como Lawrence confirmou que foi contatado sobre aparecer no show.

“Fui abordado, decidi não fazer isso este ano”, disse o quarterback.

“Sinto que não é o momento certo para mim. Talvez no futuro.

“Eu assisti ao programa, no entanto. Achei ótimo. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho.”

O jaguares jogador vem crescendo em sua curta carreira. Selecionado para seu primeiro Pro Bowl em 2022, ele ajudou o time a chegar aos playoffs e venceu seu primeiro jogo pós-temporada.

Em seu segundo ano na liga, ele acumulou 4.113 jardas e 25 touchdowns na temporada regular.

Os quarterbacks que não querem estar no ‘Quarterback’

Lawrence não é o primeiro a falar sobre se recusar a participar da segunda temporada da série. Última quinta, Buffalo Bills quarterback Josh Allen expressou incerteza sobre aceitar um papel, citando as “distrações” que ele pode ter durante a temporada.

Dak Prescott é outro que recusou publicamente, explicando que já recebe atenção suficiente da mídia devido ao hype em torno do Dallas Cowboys.

A primeira temporada da série apresentou Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, Kirk Cousins, quarterback do Minnesota Vikings e Quarterback do Atlanta Falcons, Marcus Mariota.