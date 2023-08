Trey Lance elogia Dak Prescott e diz que seus “olhos brilharam” quando ele foi negociado com o Dallas Cowboys

Trey Lanceé hora com o São Francisco 49ers acabou, e os dois lados podem colocar seu relacionamento difícil no espelho retrovisor enquanto seguem caminhos separados.

A antiga terceira escolha geral está fazendo exatamente isso. Na terça-feira, Lance falou à mídia pela primeira vez desde que foi negociado com o Dallas Cowboys para uma escolha de 4ª rodada.

Eu realmente tentei não esperar nada de uma forma ou de outra, mas posso dizer que quando soube que eram os Cowboys, fiquei com um grande sorriso no rosto. Estou muito animado por estar aqui. … Eu acredito que tudo acontece por uma razão. Acredito que estou aqui por uma razão e… estou aqui para tentar encontrar uma maneira de ajudar esta equipe.

Certamente havia muitos pretendentes para a antiga escolha do draft, mas os Cowboys aparentemente fizeram a melhor oferta. É interessante que uma equipe com um titular consagrado como Dak Prescott faria esse tipo de movimento, mas Lance fornece seguro no presente e possivelmente um titular no futuro.

Lance não está pensando em qualquer tipo de competição de quarterbacks. Em vez disso, ele quer aprender com Prescott.

Ele me recebeu de braços abertos. Significou muito para mim. Esse negócio é uma loucura, mas… só estou tentando viver um dia de cada vez. Esse cara joga em um nível muito alto há muito tempo, então, obviamente, há muito respeito por ele, como acho que ele merece e recebe de toda a liga. Estou apenas tentando aprender tudo o que posso com ele.

San Fran está no espelho retrovisor

Lance não conseguiu florescer em São Francisco, com uma grave lesão no tornozelo no início da temporada de 2022, interrompendo seu desenvolvimento e essencialmente pondo fim ao seu tempo com os Niners.

O antigo Estado de Dakota do Norte O produto ficará atrás de Prescott até que seu número seja chamado. Outra temporada abaixo da média de Prescott poderá ver Lance em campo mais cedo do que o esperado.