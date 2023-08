Trey Lance foi nomeado o terceiro QB dos 49ers, Darnold venceu a corrida dele

Sam Darnold ganhou o cargo de zagueiro reserva em São Franciscosinalizando o possível fim do mandato de Trey Lance com o 49ers, menos de três anos depois que a equipe trocou três escolhas no primeiro turno para convocá-lo.

Uma pessoa familiarizada com a situação disse que os 49ers estão “considerando todas as opções” no Lance após a notícia divulgada na quarta-feira. A pessoa falou sob condição de anonimato porque a equipe não havia feito nenhum anúncio sobre o quarterback reserva ou o futuro de Lance.

A NFL Network relatou pela primeira vez que Darnold havia derrotado Lance para o trabalho reserva de Brock Purdy.

Se os 49ers passarem de Lança antes do início de sua terceira temporada na NFL, seria um retrocesso notável após o forte investimento que fizeram na esperança de Lance se tornar um quarterback da franquia.

49ers têm uma decisão difícil a tomar

São Francisco trocou três escolhas de primeira rodada e uma terceira rodada para Miami em 2021 para subir do 12º lugar e selecionar o não testado Lance em terceiro lugar geral.

Lance começou apenas 17 jogos no estado de Dakota do Norte, nível FCS, antes de os Niners o convocarem e ele nunca teve muita chance de ganhar a experiência que precisava na NFL.

Ele passou sua temporada de estreia fazendo backup Jimmy Garoppolocomeçando apenas dois jogos como substituto de lesão e sendo prejudicado por uma lesão no dedo da mão de arremesso.

Lance foi titular na temporada passada, mas isso durou menos de cinco quartos, pois ele quebrou o tornozelo no início da semana 2 e ficou afastado dos gramados pelo resto da temporada.

Purdy, escolhido com a última escolha do draft em 2022, chegou no final da temporada e venceu suas primeiras sete partidas para assumir a posição de titular nesta temporada.

São Francisco assinou Sam Darnold em agência gratuita depois que ele se desintegrou com os Jets e Carolina, depois de também ter sido escolhido em terceiro lugar geral em 2018 por Nova York. Darnold acabou fazendo o suficiente nos treinos e nos dois primeiros jogos da pré-temporada para derrotar Lance.

Lance completou 56 de 102 passesEle marcou 797 jardas em sua breve carreira na NFL, cinco TDs, três interceptações e uma classificação de passador de 84,5. Ele também correu para 235 jardas e um TD em 54 corridas.

Lance teve um início instável nesta pré-temporada mas liderou duas tentativas de pontuação no final depois de substituir Purdy e Darnold o segundo tempo da semana passada contra o Denver.

Se o Nove puder encontrar um parceiro comercial para Lance, suas quatro partidas serão as menores para qualquer quarterback do time que o convocou entre os 5 primeiros na era do draft comum. Jack Thompson foi titular em cinco jogos pelo Cincinnati depois de ficar em terceiro lugar geral em 1979.