Trey Lance produz uma pré-temporada promissora enquanto a corrida QB dos 49ers esquenta

Brock Purdy é treinador Kyle Shanahanzagueiro titular do São Francisco. Isso ficou evidente no ano passado, quando a última escolha do Draft da NFL de 2022 assumiu no final da temporada e orientou o 49ers para o NFC Championship Game.

Mas o que a pré-temporada de 2023 determinará é quem entra para puro caso o antigo estado de iowa quarterback está ferido ou lutando durante a próxima temporada. Todos os olhos estiveram Sam Darnold e Trey Lanceduas ex-três primeiras escolhas do draft, já que a batalha do campo de treinamento agora passa para a ação da pré-temporada.

Lance lança um touchdown incomum

Lança tem o aceno inicial em São Franciscoabertura da pré-temporada contra o Las Vegas Raiders no domingo. Depois de três tentativas de três e três, o primeiro estado de Dakota do Norte destaque encerrou sua tarde com um touchdown único.

Dado o ângulo da câmera, inicialmente pensou-se que Lance havia interceptado o passe. Mas após um desvio, a bola caiu nos braços do tight end Ross Dwelley.

Lance lutou para escapar da pressão do Las Vegas defesa, já que a linha ofensiva dos 49ers não impediu que ele fosse demitido quatro vezes. Mas o jogador de 23 anos conseguiu um dia eficiente em sua primeira ação competitiva desde que sofreu uma lesão no tornozelo em setembro passado.

Resposta de Sam Darnold

Lança jogou o primeiro tempo em Estádio Allegiantenquanto ex Jatos de Nova York quarterback Sam Darnold assumiu o controle do ataque para o segundo.

Darnoldque jogou pelo Carolina Panthers última temporada, está tentando obter seu NFL carreira de volta aos trilhos. O jovem de 26 anos Condado de Orange nativo respondeu quase imediatamente após o intervalo, lançando um dardo de 40 jardas para a escolha do draft da sétima rodada Ronnie Bell.

Com dois jogos de pré-temporada ainda por vir, a corrida está entre Lance e Darnold – ninguém sabe como a saga se resolverá antes da semana 1.