Trey Lance se inspira em Kobe Bryant: Quero ser uma esponja

Fseguindo seu comércio para o Dallas Cowboys de São Francisco 49ers, Trey Lance está preparado para um novo começo.

Tendo sido deslocado do 49ers‘posição de quarterback, onde Brock Purdy e Sam Darnold agora são as opções, é evidente que as grandes esperanças iniciais associadas Lança já que a terceira escolha geral não se concretizou.

O ex-talentoso Estado de Dakota do Norte o quarterback agora precisará se familiarizar mais uma vez com uma dinâmica de equipe diferente.

Lançaas perspectivas da Dallas Cowboys estão longe de ser garantidos. Ele provavelmente assumirá o papel de quarterback da terceira linha, posicionado atrás Dak Prescott e Cooper Rush na hierarquia da equipe.

Apesar de ter assinado um contrato de quatro anos no valor de 34,1 milhões de dólares em 2021, Trey Lancea experiência real de campo foi limitada.

Ele participou de apenas oito jogos, dos quais foi titular em quatro. Nesses jogos, ele completou 56 passes para um total de 797 jardas.

Trey Lance se inspira em Kobe Bryant

No entanto, com expectativas modestas em torno do seu desempenho, Lançaagora em seu terceiro ano como jogador profissional, pretende explorar a mentalidade inspiradora sintetizada pelo falecido Kobe Bryantconhecida como Mentalidade Mamba.

“A melhor forma de provar o seu valor é trabalhar, aprender, absorver, ser uma esponja” Kobe Bryant disse uma vez.

“Você sempre quer desenvolver seu potencial. Por mais que você acredite que pode trabalhar, você pode trabalhar mais do que isso.”

Falando sobre sua mudança para os Cowboys, Lance se referiu à mensagem da estrela da NBA.

“Estou muito animado por estar aqui e, acima de tudo, estou muito animado para continuar a conhecer os caras”, disse ele.

“Sabe, para mim, é apenas aprender, viver um dia de cada vez.

“Não estou realmente tentando olhar muito para frente ou algo assim.

“Realmente, agora, estou apenas sendo uma esponja e aprendendo e aproveitando cada dia.”