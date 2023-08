TRISTE NOTÍCIA para quem usa YOUTUBE! Vai ter que pagar mais caro!

Esse artigo traz uma triste notícia para quem usa Youtube, isso porque, a plataforma anunciou que o preço do plano premium foi reajustado no Brasil e também será em outros países, como os Estados Unidos.

Não é necessário pagar para assistir conteúdos no Youtube, mas a versão premium traz benefícios aos usuários. Por exemplo, não apresenta propagandas e permite o download de vídeos para assistir offline.

Entenda a triste notícia para quem usa Youtube

Na última quinta-feira diversos assinantes da plataforma receberam a triste notícia para quem usa Youtube. Assim, a mensagem informava que o plano individual subiu de R$ 20,90 para R$ 24,90. Portanto, um acréscimo de R$ 4.

O plano individual não foi o único que sofreu alteração de valor. Por exemplo, o dos estudantes foi o que teve um aumento mais tímido, indo de R$ 12,50 para R$ 13,90.

Novos valores de plano do Youtube Premium

Hoje estão disponíveis três tipos de planos para o Youtube Premium e todos sofreram um aumento na mensalidade. Então, os novos valores são:

Plano individual por R$ 24,90;

Plano família por R$ 41,90;

Por fim, o plano estudante, por R$ 13,90.

Dessa forma, a partir da próxima mensalidade todos os usuários já irão pagar os valores com reajuste. Mas, caso não queiram, é preciso cancelar a assinatura antes da cobrança.

E-mail com a triste notícia para quem usa Youtube



O e-mail enviado para os usuários com a triste notícia para quem usa Youtube tinha o seguinte título: “atualização no preço do plano XXXX do Youtube Premium”.

Na mensagem, a plataforma agradece o usuário pela inscrição no Youtube Premium e reforça alguns dos benefícios oferecidos com a ação. Por exemplo:

Vídeos sem anúncio;

Download de conteúdos;

Recurso tocar em segundo plano;

Acesso a mais de 100 milhões de músicas sem interrupção com o Youtube Music.

Então, finalizaram a mensagem reforçando que oferecem ótimos serviços e recursos e que o preço aumentou, terminando com o valor final de acordo com o plano em questão do usuário.

Desconto na assinatura do Youtube Premium

A plataforma ainda destacou aos usuários que quem optar por assinar o plano anual do Youtube Premium paga apenas R$ 249. Ou seja, o custo mensal é em torno de R$ 20,75, semelhante ao que já era praticado antes.

O plano anual, em geral, é pago em parcela única e garante ao usuário 12 meses de acesso ilimitado aos recursos e ferramentas do Youtube Premium.

Triste notícia para quem usa Youtube e outras plataformas de Streaming

A triste notícia para quem usa Youtube também foi recebida por usuários de outros serviços de streaming. Isso porque, não foi apenas a plataforma que aumentou seus preços, marcas como o Spotify também tiveram atitudes semelhantes recentemente.

Como assinar o Youtube Premium?

Se mesmo com a notícia você ainda deseja assinar a versão premium do Youtube, saiba que o processo é simples. Para isso, esteja conectado na sua conta e abra a página inicial da plataforma.

Em seguida, navegue na barra lateral da plataforma até encontrar “Mais do Youtube” e selecione a opção “versão premium”. Assim, o próximo passo é o usuário escolher a opção de assinatura que deseja e clicar em teste grátis.

Para finalizar a assinatura do plano o usuário deve informar o número de seu CPF, a data de nascimento, o endereço e a forma de pagamento. Aliás, a plataforma aceita cartão de crédito, Mercado Pago e/ou PayPal.

Ao inserir todos os dados de pagamento, clique em “comprar” e finalize a assinatura. Dessa forma, basta atualizar a página e todos os recursos da ferramenta na versão premium estarão disponíveis para você.

Diferenças nos planos do Youtube Premium

Mesmo com a triste notícia para quem usa Youtube, novos assinantes estão buscando a plataforma. Portanto, veja quais são os três planos disponíveis na versão premium e se há diferença entre eles.

O plano individual, como o próprio nome diz, aceita apenas uma conta e tem o custo de R$ 24,90 por mês. Já o plano família é disponível para até cinco contas, de pessoas que moram na mesma casa e que são maiores de 13 anos. Então, neste caso o valor mensal é de R$ 41,90.

Por fim, tem o plano universitário, que é destinado para estudantes com matrícula válida em uma instituição de ensino superior que tenha o plano validado. Ou seja, ela deve ser aprovada pelo SheerID.