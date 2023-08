Trizy ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

A Trizy, empresa que é a maior plataforma de agendamento de carga e descarga do Brasil, está com ótimas vagas de emprego no estado do Paraná e de forma remota. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de cargos ofertados:

Analista de sistemas – Ponta Grossa – PR e Híbrido – Efetivo;

Banco de talentos – Ponta Grossa – PR e Remoto – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Back End – Ponta Grossa – PR e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Front End – Ponta Grossa – PR e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) QA – Ponta Grossa – PR e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Trizy

Sobre a Trizy, podemos frisar que, em resumo, a empresa conecta quem precisa transportar a quem realiza o transporte, otimizando a gestão logística através de tecnologia e inovação na plataforma ou no aplicativo.

Isto é, o propósito é conectar a logística do Brasil, economizar tempo e energia dos usuários. Estamos aqui para criar facilidades e gerar mais rentabilidade aos clientes, evidenciando sempre as pessoas envolvidas em todo esse processo e melhorando a qualidade de vida das mesmas.

Por fim, valoriza as pessoas e entendemos que uma empresa é feita de pessoas, por isso, quem é Trizy tem voz e apoio no crescimento e desenvolvimento pessoal. Com ambiente horizontal e descontraído, dando mais liberdade para você ser quem você é!

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

