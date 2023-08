Trump condena veementemente a “tentativa da esquerda de reavivar os medos da COVID” e promete resistência contra bloqueios e mandatos

Fvermes PresidenteDonald Trump fez uma denúncia contundente dos esforços da esquerda para reavivar “Histeria COVID.” Ele assumiu o compromisso firme de que os Estados Unidos permaneceriam firmes contra qualquer ressurgimento de bloqueios, mandatos de máscara e mandatos de vacinas. Com determinação inabalável, Trump transmitiu: “A todos aqueles que defendem medidas autoritárias relacionadas com a COVID, prestem atenção a esta mensagem: Não cederemos, por isso os seus esforços são em vão.”

Em sua declaração, Trunfo comentou: “Determinadas facções de esquerda não poupam esforços na sua tentativa de reintroduzir confinamentos e mandatos relacionados com a COVID. O repentino ressurgimento do alarme sobre novas variantes é evidente. Curiosamente, há algo mais no horizonte – uma eleição iminente.”

“O objectivo parece claro: atiçar as chamas da histeria da COVID para racionalizar o aumento dos confinamentos, o aumento da censura, métodos questionáveis ​​de recolha de votos, alargamento da votação por correio e enormes favores financeiros para os seus afiliados políticos na preparação para as eleições de 2024. Essa narrativa parece familiar? Esses indivíduos abrigam intenções questionáveis. A gravidade dos seus motivos é preocupante“, Trunfo contínuo.

Dirigindo-se àqueles que defendem uma Medidas COVIDTrump emitiu uma declaração resoluta: “Resistiremos firmemente a qualquer tentativa de restringir as nossas liberdades. Estas medidas não encontrarão conformidade dentro de nós. Deixe-o ser conhecido, suas aspirações são fúteis.”

Trunfo afirmou enfaticamente: “Nossas instituições educacionais permanecerão abertas. Não apoiaremos novos bloqueios. A imposição de mandatos de máscaras sobre nós não será tolerada, e mandatos coercivos de vacinas são simplesmente inaceitáveis.”

A posição de Trump sobre as medidas da COVID desperta investigação sobre as motivações em meio ao cenário eleitoral

Recordando o contestado Eleições de 2020Trump expressou preocupação sobre uma potencial recorrência de eleições manipulação no próximo Eleições de 2024. Insinuou que alguns estão a tentar explorar a situação da COVID para obter ganhos eleitorais, mas não se intimidou em afirmar que tais tentativas seriam frustradas sob a sua supervisão.

“Quando eu retomar minhas responsabilidades na Casa Branca, empregarei todas as prerrogativas disponíveis para encerrar o financiamento federal para qualquer instituição educacional, universidade, companhia aérea ou entidade de transporte público que imponha máscaras obrigatórias ou mandatos de vacinas. Estendo minha sincera gratidão“, Trunfo concluiu.

A afirmação de Trump que a esquerda está a explorar preocupações sobre novas Variantes COVID para avançarem nos seus objectivos políticos suscita reflexão. Será a sua vigilância uma defesa genuína das liberdades pessoais ou será uma manobra estratégica para mobilizar uma base específica em antecipação ao futuro Eleições de 2024?

Se as suas motivações estão enraizadas na salvaguarda das liberdades ou na capitalização das ansiedades públicas permanece uma questão em aberto, que pode moldar significativamente o discurso que conduz à decisão crucial Eleições de 2024.