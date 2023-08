truques para “ACELERAR” seu celular

Contar com um smartphone de baixa velocidade e sujeito a bloqueios pode gerar considerável frustração no cotidiano. Isso se diz especialmente quando se faz necessário usar o dispositivo de maneira imediata. Por sorte, existem variadas maneiras de promover sua otimização e reduzir sua lentidão habitual do celular, bastando assimilar as orientações disponíveis.

Nesse contexto, caso você esteja buscando auxílio para aprimorar o funcionamento de seu telefone celular, prossiga acompanhando o conteúdo. Assim, mantenha-se informado acerca de todas as sugestões que reunimos para o seu benefício.

Formas para deixar o celular muito mais rápido

Abaixo, seguem algumas das excelentes orientações para garantir que seu dispositivo móvel opere sem experimentar travamentos excessivos.

Faça a varredura nos apps

Em primeiro lugar, se você tem numerosos aplicativos que permanecem sem uso em seu celular, pode ser proveitoso realizar uma seleção entre eles. Remova aqueles que raramente utiliza ou que já não recebem atualizações. Similarmente, tome a oportunidade para eliminar determinados arquivos que apenas acumulam espaço, tal como vídeos e fotos que inadvertidamente guardamos.

Adicione um app para limpeza

Adicionalmente, é prudente considerar a instalação de um aplicativo que auxilie na manutenção diária do cache de aplicativos desatualizados. Determinados celulares já contam com tais ferramentas pré-instaladas, contudo, se o seu não dispõe desse recurso, busque por opções como:

Encerre os processos não usados



Outro aspecto relevante reside em encerrar quaisquer aplicativos que estejam operacionais e executando simultaneamente. Isso se deve ao fato de que esses processos podem consumir a memória presente no momento, levando a interrupções no funcionamento do celular. Certifique-se também de fechar as guias do navegador.

Adote versões leves dos apps

Prosseguindo, há aplicativos que oferecem variantes de menor porte, que mantêm as mesmas funcionalidades dos programas originais, porém com menor carga. Um exemplo é o Facebook Leve. Portanto, sempre que deparar com alternativas mais leves dos aplicativos mais utilizados, é aconselhável optar por elas.

Faça a formatação, se necessário

Outrossim, se você utiliza seu dispositivo há um período considerável e nota que a exclusão de arquivos ou a aplicação das dicas anteriores não surtiram grande efeito, pode ser prudente considerar a formatação.

Há situações em que certos arquivos permanecem inacessíveis, mas contribuem para o sobrecarregamento do sistema. Sendo assim, transfira os arquivos a serem preservados para a nuvem ou um computador, por exemplo, e então execute a formatação.

Reinicie o aparelho periodicamente

Por fim, é uma prática benéfica reiniciar seu aparelho ocasionalmente, o que auxilia a normalizar o desempenho do sistema. Esse procedimento permite otimizar a alocação de memória pelo celular, substancialmente melhorando o funcionamento dos aplicativos.

Como saber qual a velocidade da internet no telefone de graça

Passar sem conexão de internet é quase inimaginável em um mundo onde tudo e todos permanecem interligados incessantemente. Entretanto, nem sempre contamos com uma rede Wi-Fi para sustentar a conectividade. Assim, recorremos aos dados móveis das operadoras.

Diversos planos estão disponíveis aos usuários, abarcando variadas cifras e quantidades de dados. Verificar a velocidade da internet no dispositivo móvel é fundamental para averiguar se a oferta está sendo cumprida.

Ferramentas gratuitas estão disponíveis para medir a velocidade por meio de um teste simplificado. Isso possibilita constatar se a experiência de navegação está alinhada com o plano contratado. Caso não esteja, tal evidência é crucial para pleitear o cumprimento das promessas pela operadora.

Para alcançar maior precisão na medição, é recomendável realizar o teste em distintos momentos ao longo do dia. Isso também permite discernir se existem flutuações na velocidade, tratando de uma redução pontual ou de uma ocorrência recorrente.

O teste que aferirá a velocidade do celular é executado por meio do aplicativo Speedtest (Android ou iOS). O app é gratuito e proporciona a avaliação da compatibilidade da navegação com o que foi estabelecido no contrato com a operadora. Além de medir as velocidades de download e upload, o teste avalia o sinal de forma integral. Após a instalação e abertura, um tutorial auxiliará na primeira execução.

Permita o acesso à localização do dispositivo e as chamadas telefônicas para garantir resultados precisos. Clicando em ‘Iniciar’, aguarde a conclusão do teste, que buscará conexão com um servidor próximo. Ao final, as velocidades de download e upload serão apresentadas.

Saiba interpretar o resultado

O teste de velocidade que analisa a internet do dispositivo móvel demonstrará a taxa de transferência de dados da conexão, medida em megabits por segundo (Mbps). Quanto maior o valor exibido, mais veloz é a conexão. Compare o resultado com a velocidade contratada da operadora.

O resultado também indicará a latência, medida em ping. Essa métrica reflete o tempo de resposta da conexão, impactando na qualidade da navegação, jogos online e videochamadas. Menor latência implica em respostas mais rápidas e uma experiência mais fluida.

Para confirmar a precisão da medição, realize múltiplos testes ao longo do dia e compare os resultados. Essa informação pode influenciar uma possível mudança de plano, visando uma conexão estável e rápida que atenda a todas as necessidades dependentes da internet.