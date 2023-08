Tua responde aos comentários de Ryan Clark sobre o peso do quarterback

Rcomentários recentes de ESPN analista Ryan Clark sobre a transformação física de Golfinhos de Miami quarterback Tua Tagovailoa ganharam as manchetes. Clark, um ex-defensivo da NFL, durante sua aparição no “NFL Live” da ESPN fez uma afirmação ousada,

Deixe-me dizer o que ele não estava fazendo – ele não estava na academia, aposto isso. Ele pode ter passado muito tempo no estúdio de tatuagem. Ele não estava à mesa comendo o que a nutricionista havia recomendado. Ele parece feliz. Ele é grosso. Ele construiu como meninas [working] no Onyx em Atlanta agora. Ryan Clark

Para esclarecer, Onyx é um renomado clube de strip em Atlanta.

Com um aumento de 10 libras no peso em relação ao ano anterior, agora listado em 227 libras no Golfinhos‘lista do campo de treinamento, Tua Tagovailoa não deixou os comentários passarem sem resposta.

Começando com um toque de ironia, Velho afirmou: “Quer dizer, ele provavelmente sabe mais sobre mim do que eu mesmo.” Ele expressou seu desconforto, observando: “É um pouco estranho quando outras pessoas falam sobre outras pessoas”.

A reação do quarterback foi um pouco mais profunda ao destacar a importância do respeito, aproveitando seu samoano fundo. “Venho de uma família samoana onde o respeito é tudo”, enfatizou Tagovailoa. Ele adicionou

Mas chega a um ponto em que – ei, é um pouco fácil com isso, amigo. Porque acho que somos pessoas muito obstinadas, e se precisarmos ficar briguentos, podemos ficar briguentos também. Apenas dizendo. Tua Tagovailoa

Tua ganhou peso para proteger o corpo

TagovailoaAs mudanças de seu físico são intencionais. Esperando que uma estrutura mais forte o protegesse contra lesões, ele disse: “Tudo o que fiz nesta offseason implicou no que me manteria em campo durante toda a temporada”. Embora o quarterback admitisse que estava ganhando peso, não era exatamente o que ele queria. “Você acha que eu queria construir todos esses músculos? Nah”, disse ele, sugerindo que há mais nos bastidores do que parece.

Tua não se conteve na sua declaração final à comunicação social, que parecia dirigir-se directamente a Clark: