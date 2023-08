Tua Tagovailoa lidera esforços de arrecadação de fundos para ajudar Maui após incêndios florestais devastadores

Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoaque vem de Ewa Beach em Oahu, está contribuindo ativamente para os esforços de recuperação na ilha de Maui após os incêndios florestais.

A cidade de Lahaina recentemente foi vítima de incêndios florestais devastadores, resultando em uma trágica perda de vidas, com 99 vítimas confirmadas e operações de busca em andamento para pessoas desaparecidas.

Em resposta a esta crise, Tagovailoa iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para seu estado natal.

Tagovailoa faz o possível para ajudar no Havaí

O lançamento desta iniciativa ocorreu no final da noite de sexta-feira, refletindo seu forte compromisso em ajudar a comunidade afetada.

Ele assinou pessoalmente a campanha com a frase “Alofa atu”, que contém o significado sincero de “Te amo”.

“Após os incêndios florestais em Maui, nossa comunidade precisa de nós mais do que nunca”, escreveu Tua.

“Com a força do nosso ‘Ohana e os valores profundamente enraizados de Aloha, vamos dar uma mão aos necessitados. 100% das doações apoiarão diretamente os afetados no Havaí.”

Tagovailoa doa 20.000 dólares

Para arrancar com os esforços de angariação de fundos, o Tua contribuiu com um montante inicial de 20.000 dólares, estabelecendo um objetivo maior de angariar 100.000 dólares para apoiar a recuperação.

Até a noite de segunda-feira, o fundo da Fundação Tua havia arrecadado com sucesso um impressionante total de 62.000 dólares.

Notavelmente, o apoio a esta causa tem sido extenso, com 454 apoiadores apoiando a iniciativa.

Isso inclui o notável envolvimento da Fundação Jason Taylor e a contribuição do técnico do Alabama, Nick Saban, todos trabalhando coletivamente para ajudar no processo de recuperação e restauração após os trágicos incêndios florestais.