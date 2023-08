Tua Tagovailoa volta a jogar após lesão assustadora, mas é interceptada no primeiro passe

Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa começou o segundo jogo de pré-temporada de seu time com uma vitória de 28 a 3 sobre o Houston Texans no sábado no NRG Stadium.

Tagovailoa, 25, Tagovailoa não jogava desde a derrota dos Dolphins para o Green Bay Packers no dia de Natal de 2022, quando sofreu uma concussão que o afastou dos gramados pelo resto da temporada.

O vídeo da terrível concussão de Tagovailoa

zagueiro do Texas Denzel Perryman acertou a primeira tentativa de passe de Tagovailoa na primeira tacada da competição.

Tagovailoa terminou o jogo com 61 jardas de passe em 5 de 7 finalizações antes do reserva QB Skylar Thompson entrou sob o centro.

Vários titulares estavam fora do Miami, incluindo o wide receiver Jaylen Waddle e tackle esquerdo Terron Armsteadambos por lesão.

Tyreek Hill entra em campo

wide receiver Dolphins Colina Tyreekcorrendo de volta Raheem Mostertcornerback Xavien Howarde mais alguns iniciantes, no entanto, entraram em ação.

Depois da vitória, o treinador Mike McDaniel relatou que o novato correndo de volta De’Von Achane sofreu uma lesão no ombro e na guarda ofensiva Robert Jones uma lesão na perna.

Miami conclui sua pré-temporada no próximo fim de semana contra o Jacksonville Jaguars. Eles então cruzarão o país para visitar o Los Angeles Chargers na semana 1 do regular NFL temporada em 10 de setembro.

Os texanos fecharão a pré-temporada visitando o Santos de Nova Orleans e abrir a temporada na estrada contra o Baltimore Ravens.