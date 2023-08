Tudo o que você precisa saber antes de usar o Threads

O Threads é um novo aplicativo de rede social desenvolvido pelo Facebook, que tem como objetivo facilitar a comunicação e compartilhamento de conteúdo entre usuários do Instagram. No entanto, antes de mergulhar nessa nova plataforma, é importante estar ciente de alguns pontos importantes. Neste artigo, discutiremos as principais características do Threads, bem como suas limitações e preocupações relacionadas à privacidade.

É necessário ter uma conta no Instagram

Para acessar o Threads, é imprescindível ter uma conta no Instagram. As duas redes sociais estão totalmente vinculadas, e não é possível utilizar o Threads sem utilizar sua conta principal do Instagram. Isso pode ser um empecilho para algumas pessoas que desejam utilizar apenas o novo aplicativo.

Não é possível desvincular os dados do Instagram

Ao utilizar o Threads, todos os dados da sua conta do Instagram são importados automaticamente. Isso significa que seu nome de usuário será o mesmo, assim como seus seguidores. Essa falta de separação entre as redes sociais pode ser um ponto negativo para aqueles que desejam manter perfis mais discretos e anônimos.

Ainda faltam recursos importantes

Embora o Threads tenha sido lançado com pressa, ele ainda carece de recursos importantes. Por exemplo, atualmente não é possível usar hashtags, enviar mensagens diretas e ter um feed exclusivo para acompanhar as contas seguidas. No entanto, a empresa responsável pelo aplicativo já anunciou que está trabalhando para liberar essas funcionalidades em breve.

Não há controle sobre as publicações que aparecem no feed

Diferentemente de outras redes sociais, o Threads não restringe os conteúdos que aparecem no feed dos usuários. Isso significa que todas as publicações feitas por qualquer pessoa serão exibidas na página inicial, sem filtros para limitar o conteúdo dos usuários seguidos.



Não possui galeria multimídia

Atualmente, o Threads não oferece um espaço para uma galeria com as fotos e vídeos publicados pelo usuário. Isso significa que, quando alguém posta uma imagem com um texto, ela ficará perdida no meio de várias outras publicações. Essa falta de organização pode prejudicar quem deseja divulgar seu trabalho de forma mais estruturada.

Não é possível deletar a conta de forma definitiva

Caso você decida não gostar do Threads e queira excluir seu perfil da rede, será necessário também excluir sua conta do Instagram. No entanto, a empresa responsável pelo aplicativo prometeu mudar essa política no futuro. Por enquanto, a única opção é desativar temporariamente o Threads, ocultando o perfil e todas as interações feitas, até que o usuário decida fazer login novamente.

Coleta de muitos dados pessoais

A política de privacidade do Threads tem gerado controvérsias, pois ao baixar o aplicativo, você autoriza a coleta e compartilhamento de diversos dados pessoais, incluindo informações sensíveis, como saúde, compras, dados financeiros, localização, contatos e histórico de buscas e conteúdo. A falta de transparência sobre como esses dados são utilizados tem chamado a atenção das autoridades de proteção de dados.

Embora o Threads ofereça uma nova forma de interação social e compartilhamento de conteúdo, é importante estar consciente das suas limitações e preocupações relacionadas à privacidade. Com as informações apresentadas neste artigo, você pode tomar uma decisão informada sobre se deseja ou não utilizar essa nova plataforma. Lembre-se sempre de ler e compreender as políticas de privacidade antes de utilizar qualquer aplicativo ou rede social.