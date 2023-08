Tudo o que você precisa saber para comprar um CARRO USADO

Com os preços elevados dos veículos zero km, a compra de carros usados tem se tornado uma alternativa cada vez mais atrativa para os consumidores brasileiros.

Guia completo para comprar um carro usado de forma segura

O mercado de carros seminovos e usados encontra-se aquecido no Brasil, sendo impulsionado pela busca por opções mais acessíveis e econômicas. De acordo com dados fornecidos pela Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), as vendas de veículos usados cresceram 3,7% em julho de 2023 e registraram um aumento de 11,9% no acumulado deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No entanto, fazer um bom negócio ao comprar um carro usado vai além do preço acessível. Por isso, é crucial estar atento a uma série de pontos cruciais no veículo para evitar armadilhas e garantir uma aquisição segura.

Histórico de vendas e revisões

Antes de finalizar a compra, solicite o histórico de revisões do veículo. Em suma, esse histórico é geralmente encontrado no manual do carro e pode fornecer informações valiosas sobre a manutenção prévia do veículo. Isso ajudará a verificar se o carro recebeu a devida atenção e cuidado ao longo dos anos.

Interior do veículo

No momento de analisar o interior do veículo, teste o funcionamento de componentes essenciais, como o ar-condicionado, vidros elétricos e travas. Além disso, avalie o estado do volante e dos estofamentos. Essa análise detalhada oferece um vislumbre da qualidade geral do carro.

Documentação em ordem

Consultar a placa do veículo no Detran do seu estado é essencial para verificar se há pendências ou irregularidades na documentação. Sendo assim, certifique-se de que todos os documentos estejam em ordem antes de finalizar a compra.

Avaliação do motor

Não deixe de escutar o motor do veículo. Abra o capô e preste atenção a possíveis chiados e barulhos incomuns. Além disso, verifique se o motor liga rapidamente ou se há demora no processo. Um motor saudável é vital para o desempenho a longo prazo do carro.

Consulta a oficina de confiança

Recomenda-se buscar orientação em uma oficina de confiança. Um profissional qualificado pode identificar problemas mecânicos ocultos e fornecer uma estimativa de custos de reparo, caso necessário. Essa avaliação especializada pode evitar dores de cabeça futuras.

Compra de uma empresa de confiança

Opte por adquirir o veículo de uma empresa com histórico de clientes satisfeitos e reputação estabelecida. Certamente, isso reduz o risco de cair em golpes ou transações duvidosas.

Disponibilidade de peças de reposição

Realize uma pesquisa de mercado para comparar preços, modelos e condições oferecidas por diferentes vendedores. Garanta que as peças de reposição sejam facilmente encontradas, o que facilitará a manutenção futura do veículo.

Evitando golpes comuns ao comprar um carro usado

O mercado de carros usados tem sido marcado pelo crescimento e, infelizmente, também por golpes frequentes. Embora seja um golpe comum, é atualmente mais fácil de detectar. Desse modo, um laudo cautelar pode revelar se a quilometragem do veículo foi adulterada.

Além disso, alguns modelos possuem informações de rodagem em peças, como no câmbio. Visto que alguns carros podem ter seu histórico de leilão apagado, o que engana o comprador. Dessa forma, um laudo cautelar é infalível na verificação do histórico do veículo, incluindo passagens por leilão.

Histórico de sinistro

Mesmo que golpistas mintam sobre o histórico de sinistro, a análise completa da estrutura do veículo feita por um laudo cautelar pode identificar danos passados.

Restrições administrativas

Alguns vendedores omitem restrições administrativas, como impostos não pagos ou processos judiciais. Por isso, pesquisas nas bases da secretaria da fazenda e DETRAN podem revelar essas restrições. Além disso, golpistas podem emitir laudos falsos. Portanto, busque sempre uma empresa séria para fazer a vistoria cautelar, evitando problemas.