Tudo o que você precisa saber sobre a CPI das Criptomoedas e por que Cauâ Reymond e Tatá Werneck estão envolvidos

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras deu um novo passo nas investigações na semana passada, envolvendo nomes conhecidos do público brasileiro. Vamos entender melhor essa situação.

O que é a CPI das Pirâmides Financeiras?

A CPI tem como objetivo principal investigar crimes de lavagem de dinheiro relacionados ao mercado de criptomoedas. Foram identificadas 11 empresas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que teriam conduzido operações fraudulentas neste setor.

O deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) propôs a CPI, que foi aprovada e instalada na Câmara dos Deputados em junho. As empresas sendo investigadas são acusadas de divulgar falsas promessas de lucratividade e desenvolvimento de projetos, com o objetivo de atrair investidores e manter pirâmides financeiras.

2. O envolvimento de Tata Werneck, Cauã Reymond e Marcelo Tas

Os atores Tata Werneck e Cauã Reymond, junto com o apresentador Marcelo Tas, foram envolvidos na investigação por terem realizado propagandas para a Atlas Quantum, que está sendo acusada de aplicar golpes de mais de R$ 7 bilhões, prejudicando cerca de 200 mil investidores.

Os três celebridades fizeram campanhas publicitárias para a Atlas Quantum, uma empresa acusada de aplicar golpes financeiros. Vários vídeos com Cauã e Tata ainda podem ser encontrados na página da Atlas Quantum no Facebook.

No conteúdo, eles falam sobre por que acreditaram na empresa e no investimento em criptomoedas. Eles também se uniram a outros influenciadores para o “Desafio Investidores”, um evento ao vivo para promover a empresa e seus serviços.

A posição de Marcelo Tas



Marcelo Tas, em conversa no Jornal da Cultura, afirmou que não tem nada a esconder e está à disposição para esclarecimentos. Ele também mencionou que não está acusando o deputado responsável pela CPI de querer esconder coisas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas fez uma observação sobre o partido do deputado.

O posicionamento de Tata Werneck

Os advogados de Tata Werneck, Ricardo Brajterman e Maira Fernandes, emitiram uma nota à Splash. Nela, expressaram surpresa com a convocação, uma vez que Tata atuou apenas como garota propaganda da Atlas há cinco anos, quando não havia nada que desabonasse a empresa.

Eles ressaltaram que se Tata soubesse que a Atlas se envolveria em um escândalo, lesando seus consumidores, ela nunca teria aceitado vincular sua imagem à empresa.

Eles também destacaram que Tata nunca investiu na Atlas; nunca foi sócia da Atlas ou teve qualquer participação nos rendimentos da Atlas. Ela foi apenas uma prestadora de serviços sem qualquer envolvimento com as atividades e rotina da Atlas.

6. Implicações da CPI

A CPI tem um prazo de 120 dias, prorrogável por até 60 dias, para concluir as investigações. Segundo o portal da Câmara dos Deputados, a comissão tem poderes para questionar testemunhas, ouvir suspeitos, prender e quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados, desde que não torne os mesmos públicos.

Este caso realça a importância de se ter cuidado ao investir em criptomoedas, principalmente quando se trata de empresas que prometem altos retornos. Além disso, é essencial fazer uma pesquisa aprofundada sobre a reputação e a confiabilidade da empresa antes de investir.

Com a crescente popularidade das criptomoedas, é provável que vejamos mais casos como este no futuro. Portanto, é essencial estar bem informado e tomar decisões de investimento sensatas.

Desvendando o conceito de criptomoedas

As criptomoedas são moedas digitais que não se submetem a qualquer órgão ou país específico, sendo, portanto, descentralizadas. Elas são originadas em uma rede segura conhecida como blockchain, que é responsável por armazenar todos os tipos de informações, desde transações financeiras até dados pessoais dos participantes dessas transações.

Além disso, as criptomoedas existem somente no ambiente virtual, sem possibilidade de transações físicas. Elas não podem ser armazenadas em contas bancárias tradicionais, mas somente em carteiras digitais ou plataformas de negociação conhecidas como Exchanges.

Conhecendo as principais criptomoedas do mercado

Bitcoin (BTC)

O Bitcoin é a criptomoeda descentralizada mais conhecida do mundo.

Ethereum (Ether)

O Ethereum é uma plataforma descentralizada que executa contratos inteligentes e aplicações descentralizadas usando sua própria blockchain.

Dogecoin (DOGE)

O Dogecoin é uma criptomoeda descentralizada que foi criada como um meme, mas que ganhou a atenção do mercado.

Litecoin (LTC)

O Litecoin é uma moeda criada com base na Bitcoin e serve principalmente como meio de pagamento.

Stablecoins

As Stablecoins são criptomoedas criadas para serem menos voláteis, pois seu valor está ligado ao de uma moeda comum.