Tudo o que você precisa saber sobre a isenção para SALÁRIOS de até R$2640

O Imposto de Renda é uma das obrigações fiscais mais importantes para os trabalhadores brasileiros. Porém, nem todos os salários estão sujeitos a essa tributação. Recentemente, foi aprovada uma medida que aumenta a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 2.640. Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes dessa nova política e como ela afeta os contribuintes.

Aprovação da Medida Provisória na Câmara dos Deputados

A Medida Provisória que reajusta o salário mínimo e cria uma política de valorização vinculada ao Produto Interno Bruto (PIB) foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, o projeto segue para o Senado, onde deve ser votado nos próximos dias. Além do reajuste do salário mínimo, o texto incluiu a ampliação da isenção do Imposto de Renda, beneficiando mais de 13 milhões de contribuintes.

Isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 2.640

De acordo com o governo, o aumento da isenção do Imposto de Renda se dá pela combinação de duas medidas. Primeiramente, a faixa de isenção na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Além disso, o contribuinte terá um desconto de R$ 528 sobre o imposto pago na fonte, totalizando os R$ 2.640.

Essa mudança significa que os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos deixarão de ter o imposto retido na fonte e não precisarão declarar o Imposto de Renda. Essa nova regra passará a valer para o Imposto de Renda de 2024, com ano-base 2023. Desde maio deste ano, o imposto deixou de ser retido na fonte.

Tabela do Imposto de Renda em vigor desde maio

A tabela do Imposto de Renda em vigor desde maio apresenta as alíquotas e parcelas a deduzir do imposto de acordo com a base de cálculo. Confira a tabela atual:

Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IR (R$) Até R$ 2.112,00 0 0 De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 7,5 158,4 De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15 370,4 De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5 651,73 Acima de R$ 4.664,68 27,5 884,96



Você também pode gostar:

Benefícios da isenção do Imposto de Renda para os trabalhadores

A ampliação da isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 2.640 traz diversos benefícios para os trabalhadores. Primeiramente, aqueles que estão dentro dessa faixa salarial deixarão de ter o imposto retido na fonte, o que significa uma maior disponibilidade de renda mensal.

Além disso, a isenção também reduz a burocracia para os contribuintes, já que não será necessário realizar a declaração do Imposto de Renda. Isso simplifica o processo e diminui a carga tributária para os trabalhadores com salários mais baixos.

Impacto nas contas públicas e estimativas de arrecadação

A ampliação da isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 2.640 terá impacto nas contas públicas e na arrecadação do governo. De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, a medida deverá reduzir a arrecadação em R$ 3,2 bilhões nos últimos sete meses de 2023, R$ 5,88 bilhões em 2024 e R$ 6,27 bilhões em 2025.

Essa redução na arrecadação pode gerar discussões sobre a necessidade de compensação em outras áreas ou a busca por alternativas para equilibrar as contas públicas.

A importância do planejamento financeiro

Mesmo com a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 2.640, é fundamental que os trabalhadores realizem um planejamento financeiro adequado. É importante lembrar que existem outros impostos e despesas que podem impactar o orçamento mensal.

Portanto, é recomendado que os trabalhadores procurem orientação de um profissional especializado ou busquem conhecimento sobre educação financeira para garantir uma gestão saudável das finanças pessoais.

A aprovação da Medida Provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 2.640 traz benefícios significativos para os trabalhadores brasileiros. Essa medida alivia a carga tributária para os contribuintes de baixa renda e simplifica o processo de declaração do Imposto de Renda.

Porém, é importante ressaltar a importância do planejamento financeiro e da educação financeira para garantir uma gestão adequada das finanças pessoais. Mesmo com a isenção do Imposto de Renda, é fundamental considerar outros impostos e despesas que podem impactar o orçamento mensal.

Com isso, os trabalhadores poderão aproveitar os benefícios da isenção do Imposto de Renda e garantir uma maior estabilidade financeira.