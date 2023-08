Tudo sobre Marjorie: a mulher que roubou o coração de Steve Harvey

Óh, querido, pegue sua pipoca e coloque seus óculos de fofoca porque estamos mergulhando de cabeça no romance turbulento de ninguém menos que Steve Harvey e sua protagonista, Marjorie Harvey. Apertem os cintos, queridos, porque essa história de amor durará séculos.

Imagine: um clube de comédia em 1990, Memphis, Tennessee. Steve Harvey, o maestro da alegria, e Marjorie Harvey, uma mulher com talento para a moda, cruzou-se como navios na noite. Eles compartilharam uma risada, uma conexão, mas o o momento não estava maduro para que seu amor floresça. O destino, ao que parece, teve uma ideia melhor.

Avançando para 2005, depois de algumas lições de vida e um pouco de reflexão, as estrelas se alinharam. Steve, agora um apresentador de talk show genuíno, estava solteiro novamente e pronto para aproveitar o dia. Seu fiel guarda-costas, o cupido anônimo de nossa história, sugeriu reacendendo as chamas com Marjorie. E o que vocês sabem, queridos? O raio caiu duas vezes.

Marjorie Harvey: o coração e o humor por trás do sucesso de Steve

Vamos falar sobre Marjorie, certo? Ela é fashionistaa feroz mamãe ursae uma mulher que sabe seu próprio valor. Ela é uma profissional em misturar famílias, e não apenas no sentido de Brady Bunch – estamos falando de sete filhos de vidas passadas que ela acolheu em seu coração como uma verdadeira campeã. A mulher sabe uma ou duas coisas sobre o amor, confie em mim.

Ah, e eu mencionei que Marjorie é uma temerário? Paraquedismo em Dubai? Corridas de carros de gelo em Aspen? Alimentar tubarões em uma escapadela tropical? Querida, esta senhora sabe viver a vida no limite – e não tem medo de arrastar Steve junto para o passeio.

Mas voltemos ao cerne da questão. No dia 25 de junho de 2007, em meio ao encanto da Lago de Como, Itália, Steve e Marjorie arriscaram e disseram: “Eu faço.” Dezesseis anos e contando, eles ainda brilham com aquele brilho de lua de mel. Uma combinação perfeita? Pode apostar seu doce bippy!

E ouça isto, docinho: Marjorie é mais do que apenas um doce. Ela é cofundadora da Fundação Steve e Marjorie Harvey, uma força que capacita comunidades desfavorecidas e nutre jovens líderes. Uma mulher com um coração de ouro? É melhor você acreditar.

Assim, na grande ópera da vida, onde o amor, o riso e uma pitada de coragem ocupam o centro do palco, Marjorie Harvey certamente ganhou sua ovação de pé. E vamos ser sinceros, ela não é apenas a protagonista de Steve – ela é nossa personagem favorita nesta comédia chamada vida. Felicidades para você, Marjorie!