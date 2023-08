Tunts.Rocks CONTRATA FUNCIONÁRIOS presenciais e remotos

A Tunts.Rocks, empresa que tem o objetivo de ajudar os clientes a desenvolver o seu negócio contornando os desafios do mercado, por meio dos seus produtos e serviços, está com ótimos cargos disponíveis no presente momento. Dessa forma, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos em aberto:

Analista de Qualidade de Software (QA) Pleno – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) (C#) Pleno – Trabalho Remoto -Efetivo: Desenvolver aplicações em C# – .NET Core; Analisar e propor soluções de software. Auxiliar na definição de viabilidade e prazos com base no conhecimento técnico. Comunicar-se ativamente e claramente a fim de reportar o status das atividades;

Senior Data Engineer – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analytics Engineer – Trabalho Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Tunts.Rocks

Sobre a companhia, é interessante frisar que a Tunts.Rocks atua de forma remota criando soluções digitais que transformam empresas e suas realidades tecnológicas. Para que isso seja possível, conta com um time de funcionários que cuidam de cada detalhe dos projetos.

A Tunts.Rocks foi erguida em cima de 6 valores, que são os pilares e constituem toda a base da sua cultura: Colaboração, Resiliência, Iniciativa, Aprendizado constante, Autenticidade e “Work hard, play hard”.

Nasceu com o propósito de ser uma empresa multicultural, diversa, inclusiva e inovadora. Por isso, criou um ambiente interativo com forte senso de comunidade e que é repleto de mentes inovadoras, criativas e ágeis. Não é à toa que é uma empresa Great Place To Work, afinal sabe separar os momentos.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



