O turismo internacional no Brasil atingiu marcas históricas em 2023, superando as expectativas e ultrapassando os totais do ano anterior. O país, conhecido por sua rica diversidade cultural, belezas naturais e hospitalidade, recebeu mais de 3,65 milhões de turistas internacionais até o mês de julho.

Turismo internacional no Brasil ganha destaque econômico em 2023

Essa impressionante cifra já ultrapassa o número total de turistas estrangeiros registrados durante todo o ano de 2022, quando o Brasil recebeu 3,63 milhões de visitantes vindos de várias partes do mundo.

Recorde de visitantes em 2023

Conforme informações oficiais, os dados liberados recentemente pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal revelam um panorama animador para o setor do turismo no Brasil. Somente no mês de julho, os destinos turísticos nacionais abriram suas portas para 375.648 visitantes internacionais.

Em suma, esse número representa um marco significativo na trajetória do turismo brasileiro e confirma a atratividade global do país.

Estratégias governamentais para impulsionar o turismo

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou esses resultados excepcionais e salientou a dedicação do governo federal em estimular o turismo no Brasil.

Ele ressaltou que estão empenhados em esforços constantes para atrair um número crescente de turistas estrangeiros ao país. Além disso, enfatizou a riqueza incomparável da diversidade cultural, paisagens naturais e culinária, combinadas com a característica acolhedora e hospitaleira do povo brasileiro.



Você também pode gostar:

Sabino destacou ainda as ações em andamento para fortalecer a infraestrutura, segurança, qualificação, promoção e redução da burocracia no setor. Essas medidas visam aprimorar a experiência dos turistas internacionais no Brasil, gerando empregos e renda para a população.

Principais países emissores e destinos populares

Entre os principais emissores de turistas para o Brasil em 2023, destacam-se a Argentina, os Estados Unidos, o Paraguai, o Chile e o Uruguai. Os números revelam que a atração do Brasil é verdadeiramente global, com visitantes vindos de diversas partes do mundo.

Já no âmbito dos estados mais procurados por esses turistas estrangeiros, São Paulo lidera a lista, seguido pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Uma vez que esses destinos oferecem uma ampla variedade de experiências.

Gastos dos turistas internacionais no Brasil

Os dados do Banco Central revelam que o gasto de turistas internacionais no Brasil durante os primeiros sete meses de 2023 ultrapassou a marca impressionante de US$ 3,796 bilhões, aproximadamente R$ 18,6 bilhões.

Desse modo, esses números representam o segundo melhor resultado na série histórica, ficando atrás apenas do ano de 2014, quando o país sediou a Copa do Mundo. Essa injeção de capital estrangeiro na economia brasileira é um indicador poderoso da atratividade do país como destino turístico. Além disso, o montante acumulado de gastos é 3,32% maior em comparação com 2019, um ano pré-pandemia.

Impacto no setor de aviação

O mês de julho se destacou pelo aumento do movimento nos aeroportos brasileiros, impulsionado pelas férias escolares. O Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) revelou que mais de 8,4 milhões de passageiros atravessaram os portões dos aeroportos em todo o país.

Dessa forma, esse número representou um aumento de 10,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e ficou apenas 1,3% abaixo dos registros de 2019, um ano pré-pandemia.

Perspectivas positivas para o turismo nacional

O setor de turismo no Brasil está em ascensão, e os números de 2023 são um testemunho claro desse progresso. Em resumo, o governo federal está implementando estratégias eficazes para atrair mais turistas internacionais, investindo em infraestrutura, promoção e aprimoramento da experiência do visitante.

Certamente, o Brasil se destaca como um destino de destaque no cenário global do turismo. Assim, com a continuação dessas tendências positivas, as perspectivas para o turismo no Brasil são elevadas, impactando a economia nacional de forma ampla.