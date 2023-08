O turismo nacional está vivenciando uma notável recuperação, superando os desafios enfrentados durante a pandemia de Covid-19. No decorrer do primeiro semestre deste ano, as empresas do setor no Brasil conquistaram um marco significativo ao atingir um faturamento total de R$ 112,4 bilhões.

Economia: turismo nacional alcança marca de R$ 112 bilhões e registra o melhor primeiro semestre desde 2015

De acordo com dados fornecidos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), essa marca representa o desempenho mais destacado desde o ano de 2015.

Crescimento expressivo de quase 15% em comparação com 2022

O setor de turismo nacional demonstrou um crescimento robusto durante o primeiro semestre. Desse modo, registrando um aumento impressionante de quase 15% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em suma, esses números positivos, divulgados pela FecomercioSP, confirmam a tendência de recuperação em andamento no setor e revelam uma retomada vigorosa após os impactos da pandemia.

Segmentos contribuintes para o crescimento no primeiro semestre

A análise realizada pela FecomercioSP, com base nas informações da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou os segmentos que desempenharam um papel crucial no crescimento do primeiro semestre.

Desse modo, destacaram-se as empresas de transporte aéreo de passageiros. Assim, incluindo companhias de viagens, que experimentaram um aumento significativo de 22,9% no faturamento em relação ao ano anterior.

Esse crescimento é atribuído ao aumento no número de passageiros optando por viagens aéreas. Possivelmente influenciado pela redução dos preços médios das passagens em comparação com o ano de 2022. Além disso, empresas de locação de transporte, como locadoras de carros, também contribuíram para o crescimento geral. Assim, registrando um faturamento 22,4% maior que o do ano anterior.



Você também pode gostar:

Setor hoteleiro e alojamentos com resultados promissores

O setor de alojamentos, abrangendo a rede hoteleira, registrou um crescimento notável de 23,8% nas receitas do primeiro semestre. Esse aumento significativo demonstra uma maior demanda por acomodações, sugerindo um aumento nas atividades turísticas. Desse modo, os dados ressaltam que os brasileiros estão ansiosos para viajar e explorar o próprio país após o período restritivo da pandemia.

Desafios no setor de transporte rodoviário de passageiros

Apesar do crescimento geral, o setor de transporte rodoviário de passageiros enfrentou um declínio de 4,9% no faturamento durante o período de seis meses. Isso pode ser atribuído, em parte, ao gradual retorno do público às viagens aéreas, que haviam sido preferidas devido aos preços mais altos das passagens rodoviárias.

Perspectivas promissoras para o restante de 2023

A FecomercioSP sugere que a trajetória de crescimento observada no primeiro semestre deverá continuar no segundo semestre de 2023. Esse otimismo é fundamentado tanto nas viagens de lazer quanto no crescimento de eventos corporativos nas principais capitais brasileiras.

Dessa forma, a melhora nas taxas de empregabilidade e a queda na inflação nos últimos meses têm contribuído para fortalecer a economia brasileira, conferindo às famílias recursos adicionais para investir em produtos e serviços relacionados ao turismo.

Desafios no horizonte

Apesar dos resultados positivos e das perspectivas otimistas para o setor de turismo nacional, a FecomercioSP destaca que ainda há desafios a serem enfrentados. Uma vez que os altos custos operacionais continuam a pressionar o fluxo de caixa das empresas, mesmo em um contexto de melhoria nas receitas.

Embora o caminho para a recuperação total possa ser longo, os números impressionantes do primeiro semestre de 2023 indicam que o turismo nacional no Brasil está no caminho certo, reafirmando seu papel como um dos setores mais importantes para a economia do país. Conforme visto em diversas análises mercadológicas, o turismo impacta a economia do Brasil em grande escala, refletindo o emprego e renda da população de forma ampla.