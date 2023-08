TV de 55 polegadas por R$ 105 causa enorme confusão; veja

Uma TV de 55 polegadas foi anunciada erroneamente por R$ 105 na internet, causando uma grande confusão em uma loja Carrefour, em Goiânia. O que aconteceu, na prática, foi que o hipermercado fez o anúncio de 20 parcelas de R$ 105 para a televisão, totalizando mais de R$ 2 mil para o produto. Entretanto, a gerente afirma que alguma pessoa gravou o anúncio feito pelo locutor, editando o vídeo em seguida.

Na edição, o anúncio de promoção teria saído como se a televisão custasse apenas R$ 105, e não que esse valor fosse de apenas uma parcela. Além disso, no anúncio que viralizou na internet, ainda houve o corte do momento em que o locutor declara que a promoção só é válida para quem fizer compras com o cartão da loja.

Consequentemente, essa situação gerou uma grande confusão entre os consumidores, como veremos a seguir.

TV de 55 polegadas por R$ 105 causa enorme confusão em uma loja Carrefour

À medida que o vídeo foi viralizando na internet, mais e mais consumidores foram se aproximando da Carrefour para adquirir a televisão por um preço totalmente fora do normal. Afinal, acima de tudo, estamos falando de uma televisão com tecnologia de imagem 4k, e 55 polegadas.

Acontece que, como muitos consumidores se basearam no vídeo viralizado na internet, a confusão começou a se instaurar no estabelecimento. Em vídeo divulgado pela internet, é possível ver o momento em que dezenas de consumidores disputam para pegar uma caixa com televisão. Inclusive, há pessoas que, visivelmente, tentam pegar mais de uma caixa, sem sucesso.

O tumulto cresceu e o erro com relação ao valor foi detectado logo em seguida, fazendo com que o Procon fosse acionado para tentar averiguar a situação e resolver o mal entendido.

Segundo a gerente do hipermercado, o locutor da loja havia anunciado que R$ 105 eram referentes ao valor de uma parcela, e não ao valor total da televisão. Além disso, a loja também afirma que o locutor deixou claro que a compra só poderia ser feita por quem tem o cartão da loja.

Porém, o que aconteceu foi que o vídeo original foi editado e veiculado em seguida, causando essa verdadeira fake news.

O hipermercado ainda não provou que realmente foi isso que aconteceu, e o Procon solicitou que o vídeo original fosse apresentado para que seja verificado se, realmente, não houve tentativa de enganar o consumidor na hora da venda.

A televisão valia 20 vezes mais

A situação ainda está sendo muito debatida, tanto por aqueles que viram o suposto anúncio quanto pelos profissionais do supermercado. Porém, é verdade que os consumidores se depararam com um valor 20 vezes maior do que R$ 105, sendo este o valor verdadeiro da televisão.

Apesar das controvérsias, devemos aguardar as próximas ações do Procon e a investigação será iniciada, mesmo que o mercado não apresente o vídeo completo no qual o interlocutor passa todas as informações.