Tweets quentes: aquisição de Sean O’Malley, o que vem a seguir para Aljamain Sterling, mais

O UFC 292 está nos livros! O que no papel parecia um dos melhores cartões do ano acabou sendo simplesmente um pay-per-view sólido, impulsionado pelo enorme resultado do evento principal. Sean O’Malley é o novo campeão peso galo do UFC, e o UFC tem uma nova estrela certificada em suas mãos, então vamos falar sobre as consequências do retorno do UFC a Boston.

Sean O’Malley e Ian Machado Garry

Com quem Sean O’Malley luta a seguir?

Com quem Ian Garry luta a seguir?

Todo mundo, exceto o presidente do UFC Dana White, adora matchmaking imediatamente após um evento, então vamos começar com isso, porque é muito fácil.

Sean O’Malley vai defender seu recém-conquistado título peso-galo contra Chito Vera em uma revanche, possivelmente em dezembro. Chito realmente merece isso? Não, mas nas palavras de William Munny, merecimento não tem nada a ver com isso. Isso é negócio, e O’Malley x Vera 2 é a maior luta da história do peso-galo, pelo menos do ponto de vista monetário. Está acontecendo e, honestamente, estou bem com isso. É uma boa luta, e o Chito tem uma vitória sobre o O’Malley, então nesse aspecto é mais razoável.

Quanto a quem vai vencer O’Malley, é uma pergunta difícil de responder, porque ainda não sabemos realmente o quão bom ele é. Ele é obviamente talentoso, mas sabemos disso há anos. Também sabemos que ele é um contra-ataque contundente com um timing brilhante. Não aprendemos quase nada de novo com a luta de Aljamain Sterling, porque Aljo realmente não se comprometeu muito com o wrestling (crédito para O’Malley por ficar em movimento para tornar isso mais difícil), e então ele mergulhou de cabeça em um contra-ataque. Não há muitas informações novas para avaliar lá.

Dito isto, o peso galo é tão cheio de assassinos que é ambicioso pensar que O’Malley terá um longo reinado de título. Merab Dvalishvili, Henry Cejudo, Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov têm uma grande chance de vencer o novo campeão, sem falar em Petr Yan, que provavelmente já o fez. Heck, mesmo Chito tem um tiro decente (mais sobre isso mais tarde). Vou dizer que o Cejudo é quem vai fazer isso, principalmente porque acho que ele é o que tem mais chances de ter a oportunidade. Mas Umar é o futuro desta categoria de peso. É apenas uma questão de quanto tempo leva para levá-lo ao topo.

Agora, para Garry, acho que ele vai acabar lutando contra Stephen Thompson. No presser pós-luta, White disse que “Wonderboy” recusou Garry (sempre leve isso com uma grande porção de sal). Se for verdade (grande se), parece que Wonderboy está confuso sobre sua posição no UFC. Thompson claramente quer a luta de Kamaru Usman e, em circunstâncias normais, ele pode conseguir isso. Mas o UFC pode ser vingativo, e Thompson recusando Michel Pereira não se encaixou exatamente com eles, então isso provavelmente está fora de questão. O empurrão chega, acho que vamos ver Wonderboy vs. Garry no Madison Square Garden.

novo campeão

Enquanto O’Malley ganhar o cinturão foi definitivamente a melhor coisa para o UFC (e em alguns aspectos, o esporte), Isaac Newton quer que você acredite que a reação positiva disso vai desencadear uma reação negativa igual. E começamos a ver isso quase imediatamente.

O’Malley é agora uma das maiores estrelas do MMA e, embora ele e Conor McGregor sejam pessoas diferentes, O’Malley claramente aprendeu muito assistindo Conor. Você pode ficar rico no MMA, mas não pode construir riqueza geracional nele, e O’Malley parece estar interessado no último. É por isso que logo após ganhar o cinturão, ele meio que chamou Chito Vera, mas depois se concentrou apenas no boxe Gervonta Davis. Este é o manual de Conor para um tee.

O que Conor percebeu que outras pessoas ainda não entenderam exatamente é que, uma vez que você é uma estrela, defender títulos é para otários. Quando você está no topo, o único lugar para ir é para baixo, então por que se preocupar? Em vez disso, você pode “desafiar a si mesmo” em outras áreas, porque quando você falha, é explicável. Se você tiver sucesso, é lendário.

O’Malley certamente parece ter a mesma opinião, pelo que não o culpo, mas vai estragar a divisão do peso-galo. Levei anos para desvendar a bagunça que foi o “reinado do título” de McGregor, e parece cada vez mais provável que o 135 tenha um destino semelhante. Para os fãs que gostam de meritocracia e querem descobrir quem é o melhor peso-galo do mundo, vai ser difícil.

O’Malley vs. Chito II

Eis por que você não deve ficar chateado com a próxima luta: vai ser divertido quando todos saírem.

Quaisquer que sejam seus pensamentos sobre O’Malley como pessoa, personalidade ou campeão, o cara é um lutador dinâmico e divertido. O mesmo para Vera. A construção para a luta será o sonho dos executivos do UFC e da maioria dos fãs. E então a luta em si deve ser espetacular, porque os dois caras são ótimos e seus estilos combinam muito bem.

O’Malley é um perfurador esguio que gosta de contra-atacar e usa seus talentos naturais. Vera começa um pouco lento, mas constrói extremamente bem, pode jab como ninguém e pode finalizar do nada. Além disso, você não pode machucar Vera com um Louisville Slugger, e isso pode acabar fazendo a diferença. O’Malley pode ter um pouco mais de ferramentas, mas muita luta se resume a você pode machucar o outro cara mais do que ele te machuca? E quando você está lutando contra um cara que não pode se machucar, é uma proposta difícil, principalmente pela forma como O’Malley vence.

Promoção

Certamente deu certo, não é?

Como alguém que joga no UFC com frequência (e com razão), 292 é um ótimo exemplo de por que eu faço isso: porque olha do que a promoção é capaz quando tenta! Sean O’Malley é uma estrela maior hoje do que na última sexta-feira em grande parte porque conquistou um título mundial, mas também porque o UFC fez tudo o que pôde para maximizar esse resultado. O’Malley conseguiu uma imprensa de quadra inteira com anúncios durante o evento, fazendo-o parecer uma estrela e, depois disso, o UFC realmente colocou a finalização em seu canal do YouTube e feeds de mídia social. o UFC nunca faz isso por alguma noção ridícula de que isso custa a eles compras de pay-per-view. Mas eles estavam dispostos a sacrificar as sete compras de pay-per-view perdidas desta vez para que, em vez disso, o mundo pudesse ver seu novo campeão brilhante. Isso é o que se chama promoção, e seria ótimo se o UFC começasse a fazer isso para todos os seus campeões.

Aljamain Sterling

Pobre Aljo. Perder para O’Malley provavelmente solidifica Sterling como tendo o título mais estranho da história do UFC. Apenas uma série de esquisitices culminando com a perda da única luta que todos pensavam que ele venceria. Ai. E ficou ainda pior porque Sterling está em uma situação terrível agora.

Se Aljo tivesse vencido, ele poderia ter subido para 145 e imediatamente disputado o título. Ele provavelmente teria perdido, mas é como mencionei acima: baixo risco, alta recompensa. Agora, embora? Isso nunca vai acontecer. Nem a revanche imediata com O’Malley – e crédito para Aljo, mesmo que ele tenha pedido, parece que ele sabe que isso não vai acontecer. O’Malley nunca mais vai lutar com ele. Por que ele iria?

Então Aljo está preso entre uma rocha de baixa qualidade e um lugar de baixa qualidade. Ou ele pode ficar em 135 e interferir para Merab, ou pode subir para 145 e se jogar na mistura de contendores lá em cima e esperar que algo aconteça. A última parece ser a melhor ideia, até porque há menos caras envolvidos na conversa do título, mas ainda assim, é uma briga difícil de enxugar para Aljo. Por seus méritos, uma luta entre Aljo e Brian Ortega seria muito divertida, e se Aljo vencer, ele é imediatamente um dos cinco primeiros. O problema é que Volkanovski deixou bem claro que não vai lutar contra ninguém a menos que seja um candidato inatacável, então Aljo vai precisar de mais do que apenas uma vitória de Ortega.

Se eu sou Aljo e estou indo para a maior jogada de recompensa, tentaria lutar contra Max Holloway depois que ele pisou no Zombie Coreano neste fim de semana. Os cronogramas combinam bem e, se ele vencer (ele não vencerá), Sterling poderia razoavelmente ter uma chance pelo título.

Ian Machado Garry vs. Shavkat Rakhmonov

Sim. Francamente, eu não odiaria se o UFC fosse em frente e fizesse isso agora. Seria uma luta tão significativa para Shavkat quanto a de Kelvin Gastelum, então por que não? Mas acho que o cenário mais provável aqui é que esses dois homens acabem se enfrentando em alguns anos, com o título dos meio-médios em jogo.

Eu amo Leon Edwards, mas acredito muito que Shavkat é o próximo cara nesta categoria de peso (já que Khamzat Chimaev não conseguiu controlar seu peso), e estou igualmente chapado em Garry, especialmente devido à sua juventude . Acho que Shavkat ganha o cinturão no ano que vem, e então Garry pode se esforçar para disputar o título em 2025.

Obrigado por ler e obrigado por todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Tweets quentes para mim, @JedKMeshew, e responderei as minhas preferidas! Não importa se são tópicos ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.