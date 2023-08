Twitter quer que Sandra Bullock perca o Oscar de ‘The Blind Side’ após outro drama

O Twitter é o lar de muitas opiniões ridículas, mas a última tendência envolvendo Sandra Bullock pode ser o pior do aplicativo … os usuários estão pedindo que ela perca seu Oscar logo após a controvérsia de “The Blind Side”.

É tão louco quanto parece, especialmente porque não há nenhuma evidência de Bullock – que jogou Leigh Anne Tuohy no filme – tinha alguma ideia do drama nos bastidores com Michael Oher e a família Tuohy.