Bournemouth’s ambição no Liga Premiada não mostra sinais de desaceleração. Relatórios recentes indicam sua intenção de ativar a cláusula de liberação de $ 25 milhões de Tyler Adamso versátil meio-campista americano do Leeds.

tempo de Adams em Elland Road tem sido o tema de muita especulação de transferência, especialmente depois Leeds‘ queda inesperada para o Campeonato. este jovem USMNT talento, aos 24 anos, parece prestes a abraçar o EPL novamente e afaste-se Leeds Unidos.

Interessantemente, Chelsea estava prestes a fechar um acordo com o meio-campista. No entanto, este acordo fracassou quando o Chelsea voltou a se comprometer a contratar Moises Caicedo e Romeu Lávia, apesar de ambos Chelsea e Leeds apertando as mãos sobre a cláusula de $ 25 milhões para Adams.

Adams estava prestes a ingressar no Chelsea, mas o Chelsea decidiu desistir

Adams ainda se recuperando de lesão em março passado

No entanto, Adams não está imediatamente apto para enfeitar o campo. Uma infeliz lesão no tendão durante o treinamento em março passado o deixou fora dos gramados após precisar de cirurgia. Este revés o manteve fora do campo tanto para o Leeds quanto para o seleção masculina dos Estados Unidoscom retorno esperado após os jogos internacionais de setembro.

Com clubes como Brighton, Villa Astone Manchester United supostamente perguntando sobre Adams, Bournemouth está pressionando o pedal nas negociações.

O Bournemouth evitou o rebaixamento na última temporada, exibindo algumas atuações animadas. Isso continuou na primeira partida da temporada da Premier League após o empate com o West Ham, empatando o placar após perder para um gol por Jarrod Bowen.

Com Adams sendo potencialmente sua nona adição, Bournemouth está se afirmando como uma das equipes mais proativas no processo de transferência deste verão liderado pelo novo técnico. Andoni Iraola A estratégia dos Cherries é clara: um elenco renovado e reforçado para a próxima temporada.