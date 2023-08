Tyronn Lue confessou ter saído para beber por 27 noites seguidas após assinar com o Lakers

Treinador do Los Angeles Clippers Tyronn Lue ganhou reconhecimento na NBA como jogador ao longo de 11 temporadas.

Nesse período, manteve média de 8,5 pontos e 3,1 assistências em aproximadamente 22,7 minutos por jogo.

Com uma altura modesta de 1,83 metros, lue jogou por um total de sete equipes.

Jogou pelo Los Angeles Lakers entre 1998 e 2001. Lá iniciou sua trajetória profissional como estreante e contribuiu para o triunfo do time em 2000 e 2001.

Sua experiência em Los Angeles

No entanto, além da quadra de basquete, um aspecto ainda mais notável e um tanto preocupante do lueA vida de Bianca veio à tona recentemente, originada de seu mandato com o Lakers.

Ao chegar em Los Angeles, ele, junto com outros estreantes do time, foi orientado pelo ex-jogador Eddie Jonesque representou a equipe de 1994 a 1999.

jones apresentou-os ao lado vibrante da cidade.

Durante sua aparição no podcast ‘All the Smoke’, lue compartilhou sua intrigante experiência de seus primeiros dias em Los Angeles.

“Então eu e ‘Doodles’ primeiro chegamos aqui, Eddie Jones nos colocou sob sua proteção”, lue disse.

“Saímos 27 noites seguidas. 27 noites seguidas, de verdade. Aquilo ali mudou quem eu era como pessoa. Nunca bebi, nunca fumei, mas abri meus olhos para muitas coisas diferentes. Foi uma loucura. “

Residir em Los Angeles apresenta vários obstáculos. Além do trânsito notório, impostos exorbitantes e clima de festa perpétua.

Fazendo parte do Lakers a organização geralmente envolve navegar em um reino onde os limites entre o certo e o errado são indistintos, garantindo um status que alguns jogadores lutam para administrar com responsabilidade ou ética.