Uber e Mercado Livre anunciam LUCROS extraordinários e você não vai acreditar!

Pela primeira vez desde sua fundação em 2009, a divulgou um lucro operacional, um marco significativo. No passado, a Uber já havia reportado lucro líquido trimestral, no entanto, estes lucros eram majoritariamente alimentados por ganhos de investimento.

O Lucro Operacional Recente do Uber

No balanço do segundo trimestre deste ano, a Uber divulgou lucro operacional de US$ 326 milhõescerca de R$ 1,5 bilhão). Este lucro não se deve a ganhos de investimento, como ocorreu no primeiro trimestre, e sim ao seu próprio desempenho operacional.

Nos três meses encerrados em 30 de junho, a Uber gerou lucro líquido de US$ 394 milhões (R$ 1,8 bilhão), um valor que superou as previsões do mercado. Analistas esperavam que a empresa registrasse perda de US$ 49,2 milhões (R$ 236 milhões).

Crescimento da Receita do Uber

A receita total da empresa saltou 14% para US$ 9,2 bilhões (R$ 44,2 bilhões) durante o período. Este crescimento é uma prova do potencial da Uber de expandir sua receita enquanto mantém suas despesas sob controle.

Lucros Recorde no Mercado Livre

O Mercado Livre, o maior portal de comércio eletrônico na América Latina, apresentou lucros impressionantes no segundo trimestre, com aumento de 123% em comparação ao mesmo período em 2022.

O lucro do Mercado Livre no segundo trimestre do ano mais que dobrou, com um salto de 123%, totalizando um impressionante US$ 558 milhões(cerca de R$2.7BILHÕES). Este crescimento foi atribuído à forte expansão das receitas, que diluíram os custos e despesas operacionais.

As vendas totais (GMV) do Mercado Livre no trimestre atingiram US$ 10,5 bilhões, representando um crescimento de 47% em relação ao ano anterior. Esta alta nas vendas resultou em uma receita líquida de US$ 3,4 bilhões, um aumento de 57% em relação ao ano anterior.

Aumento da Participação de Mercado

O Mercado Livre informou que ganhou participação no mercado brasileiro, onde compete com Magazine Luiza, Via e Americanas, que vem perdendo força após ter entrado em recuperação judicial em janeiro.

Mercado Pago em Ascensão

O braço financeiro do Mercado Livre, o Mercado Pago, processou pagamentos no valor de US$ 42,1 bilhões no trimestre, um salto de 97% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a carteira de crédito da divisão cresceu 21% no mesmo período, chegando a US$ 3,3 bilhões.

Ação em Alta

No acumulado de 2023 até a data de publicação deste artigo, a ação do Mercado Livre negociada em Nova York (MELI) subiu 41%.

O crescimento do Mercado Livre é um testemunho do poder do comércio eletrônico e da capacidade da empresa de se adaptar às mudanças econômicas. Com a continuação da sua expansão e o sucesso do Mercado Pago, podemos esperar que a empresa continue a crescer nos próximos anos.