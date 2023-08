UEA divulga resultado preliminar da isenção

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) divulga nesta segunda-feira, dia 14 de agosto, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular e ao SIS (Sistema de Ingresso Seriado) 2023, com ingresso em 2024.

Desse modo, os candidatos que fizeram as solicitações podem consultar o resultado através do site da Vunesp, fundação responsável pelos processos seletivos. Para conferir as respostas da UEA, o candidato deve acessar o sistema com o número de CPF e senha utilizados no momento da solicitação.

Aqueles cujos pedidos foram indeferidos poderão interpor recursos até a próxima quarta-feira, dia 16 de agosto, exclusivamente de forma virtual. Após a análise dos recursos, a UEA divulgará o resultado final com as respostas dos recursos em 21 de agosto.

Conforme estabelecido no edital, puderam solicitar a isenção os estudantes de escolas públicas que sejam membros de famílias de baixa renda e pessoas que estejam inscritas do CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal).

Inscrições seguem abertas até 31 de agosto

A UEA abriu o período de inscrição para os processos seletivos do Vestibular e do SIS no dia 24 de julho. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2023.

Os interessados em participar das seleções deverão acessar o site da Vunesp, Fundação responsável por organizar e aplicar o Vestibular e o SIS, e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Após realizar a inscrição, os candidatos não isentos deverão gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 100,00 (cem reais) para o Vestibular e R$ 70,00 (setenta reais) para o SIS.



Vestibular e SIS: provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UEA aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares que compõem o Ensino Médio. As provas serão organizadas e aplicadas pela Vunesp. Os candidatos poderão consultar o Cartão de Convocação, com os locais de prova, a partir de 6 de outubro.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023, acesso 2024, está marcada para os dias 23 e 24 de outubro de 2023. Em ambos os dias, o início da aplicação será às 13h (horário de Manaus).

No primeiro dia, a UEA aplicará a Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto no segundo dia os candidatos responderão as Provas de Conhecimentos Específicos e Redação.

As Provas de Acompanhamento do SIS estão previstas para o dia 22 de outubro de 2023. Conforme o edital, a prova será composta por questões objetivas sobre Matemática, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Inglês, Física, Química, Biologia, Geografia e História.

Os candidatos a alguns cursos, como o de Música, por exemplo, devem passar ainda por uma avaliação específica. A UEA aplicará provas de Habilidades Específicas no dia 17 de setembro.

Oferta de vagas

Para ingresso de novos alunos através do Vestibular 2023, acesso 20243, a UEA está ofertando 3.429 vagas. Do total das vagas, 1.155 são para a capital, enquanto outras 2.274 são para o interior do Amazonas. Já a oferta para a 3ª etapa do SIS é de 2.257 vagas, com 770 oportunidades para a capital e 1.487 para os campi da UEA localizados no interior.

A universidade reserva parte das vagas para estudantes egressos de escolas públicas, para negros e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

A divulgação do resultado final do Vestibular e do SIS está prevista para o dia 7 de dezembro. Nesta data a universidade deve liberar a classificação final dos candidatos e orientações para as matrículas dos primeiros convocados.

Veja mais detalhes no site da UEA.

