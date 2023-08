UECE abre período para pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) abre nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Desse modo, a partir das 8h de amanhã os interessados poderão fazer as solicitações de forma virtual.

De acordo com o edital de isenção, a UECE receberá os pedidos de isenção da taxa de inscrição até as 17h do dia 11 de agosto de 2023. As solicitações devem ser feitas exclusivamente no site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

Quem pode solicitar a isenção?

O edital de isenção estabelece ainda que poderão solicitar a gratuidade na isenção os estudantes de baixa renda que puderem comprovar adequação aos critérios estabelecidos.

O edital estabelece oito categorias de estudantes que podem solicitar o benefício. Entre as categorias beneficiadas estão:

Doadores de sangue no Estado do Ceará;

Professores ou funcionários da UECE, bem como filhos de tais professores ou funcionários;

Estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino do Ceará;

Pessoa Hipossuficiente, cuja renda familiar per capita seja inferior a meio salário-mínimo;

Estudantes matriculados no Ano II da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Pessoa com Deficiência (PcD).

Não haverá entrega de documentação referente à isenção de forma presencial, na sede da CEV/Uece ou nas unidades da Uece no interior do Estado, como também, não haverá credenciamento de escolas públicas para o recebimento de material referente ao processo de isenção.

Portanto, todos os documentos necessários devem ser enviados em formato PDF pelo sistema eletrônico. Confira aqui a relação de documentos.

Resultado da isenção



Você também pode gostar:

A divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção está prevista pata o dia 20 de setembro, cabendo a interposição de recursos contra o indeferimento nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, exclusivamente de forma virtual.

Após a análise dos recursos, a UECE divulgará o resultado definitivo da isenção em 29 de setembro. A concessão da isenção não inscreve o estudante automaticamente no processo seletivo, de modo que todos os candidatos (isentos ou não) deverão se inscrever quando a UECE abrir o prazo para as inscrições.

Vestibular UECE 2024

O período de inscrição para o Vestibular 2024 ainda não foi divulgado pela UECE, mas a universidade informou com antecedência as datas das provas que, tradicionalmente, são aplicadas em duas fases.

As provas da 1ª fase estão previstas para o dia 19 de novembro de 2023 (domingo). De acordo com a CEV, a aplicação acontecerá no período da manhã, das 9h às 13h (horário oficial de Brasília). Já a aplicação das provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 17 e 18 de dezembro de 2023 (domingo e segunda-feira), no período das 9h às 13h.

Os locais de prova serão em Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza (capital), Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Provas

Tradicionalmente, na 1ª fase, a UECE aplica uma Prova de Conhecimentos Gerais sobre conteúdos dos componentes curriculares referentes ao Ensino Médio. Desse modo, a avaliação abarca conhecimentos de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos.

Já na 2ª fase a UECE aplica uma prova de redação em Língua Portuguesa e a Provas de Conhecimentos Específicos (Provas I e II, III e IV), cuja composição varia de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Além dessa duas fases, a universidade costuma realizar também um Exame de Habilidade Específica (EHE). Essa etapa é exclusiva para os candidatos aos cursos que exigem algum tipo de competência específica, como o curso de Música.

Acesse o site da UECE para mais informações.

Leia também Unicamp recebe pedidos de isenção parcial da taxa de inscrição do Vestibular 2024 até essa sexta-feira (4).