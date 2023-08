UECE anuncia novo Processo Seletivo via notas do ENEM

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulgou a abertura de novo Processo Seletivo via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para o preenchimento de vagas em cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD).

De acordo com o edital, as oportunidades estão sendo ofertadas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Poderão concorrer às vagas somente os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

Na tarde desta segunda-feira, dia 28 de agosto, a UECE divulgará o “Quadro de Vagas” no site oficial da instituição. Desse modo, os candidatos poderão conferir se há vagas de interesse.

Como participar da seleção?

Conforme as orientações da UECE, para concorrer às vagas ofertadas, os interessados devem manifestar interesse de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UECE. De acordo com o cronograma, o prazo para manifestar interesse segue aberto até o dia 30 de agosto, próxima quarta-feira.

No momento do cadastro, além de indicar uma opção de curso de graduação, é necessário indicar também o ano da edição do Enem com a qual deseja se inscrever.

A UECE está aceitando as notas das duas últimas edições do Enem. Desse modo, os interessados podem se candidatar usando sua performance no Enem 2021 ou no Enem 2022. No entanto, imperativo que o estudante tenha participado de todos os dias de prova, não tenha recebido nota zero em nenhuma das áreas avaliadas.

Para fins de classificação dos candidatos, a UECE vai considerar as notas de todas as provas que compõem o exame:



Você também pode gostar:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologia;

Redação.

Além de preencher o formulário eletrônico, os candidatos deverão anexar o documento de identificação válido (frente e verso) e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Ter o Ensino Médio completo é pré-requisito para ingresso em cursos do ensino superior.

Oferta de vagas

A UECE liberou hoje (28) o quadro de vagas ofertadas para essa seleção de Ingresso via Enem. De acordo com a universidade, estão sendo ofertados três cursos EAD:

Licenciatura em Pedagogia;

Bacharelado em Administração Pública;

Bacharelado em Ciências Contábeis.

Apesar de serem ofertados a distância, os cursos contam com uma carga horária de encontros presenciais obrigatórios, principalmente para fins avaliativos. Desse modo, ao escolher a vaga o estudante deve estar atento à localização do polo de apoio presencial.

Conforme indica o quadro de vagas, as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial da UECE: Beberibe, Boa Viagem, Itapipoca, Quixeramobim, Limoeiro do Norte, Fortaleza, Iguatu e Tauá. Confira aqui o quadro de vagas completo.

Resultados

De acordo com o cronograma, a UECE divulgará os resultados do processo seletivo no dia 1º de setembro. Quem for aprovado na primeira etapa deverá oficializar sua matrícula no dia 4 do mesmo mês.

Aqueles que não forem selecionados na 1ª chamada ainda têm uma segunda chance pois a universidade prevê a divulgação de uma 2ª chamada para o dia 6 de setembro.

Vestibular UECE 2024

Para o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação presenciais em 2024 a UECE realizará o seu vestibular tradicional. A universidade ainda não divulgou o período de inscrição, mas adiantou que as provas do Vestibular 2024 serão aplicadas em duas fases.

A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 19 de novembro, enquanto a aplicação das provas da 2ª fase acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro de 2024.

Para mais informações, acesse o edital da seleção Ingresso Enem.

