UECE divulga edital de isenção do Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulgou o edital de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. De acordo com o documento, os interessados poderão solicitar a gratuidade na inscrição no período das 8h do dia 7 de agosto às 17h do dia 11 de agosto de 2023.

O Vestibular 2024 visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024 em diversos cursos de graduação ofertados de forma presencial pela UECE. Os estudantes de baixa renda poderão pedir a isenção da taxa.

Isenção da taxa: como solicitar?

De acordo com o edital, a UECE receberá os pedidos de isenção exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular), no referido período, preencher o requerimento eletrônico de isenção e enviar os documentos solicitados no edital.

A documentação de isenção deverá ser digitalizada em PDF e enviada pelo sistema eletrônico. Confira aqui a relação de documentos.

O edital estabelece oito categorias de estudantes que podem solicitar o benefício. Entre as categorias beneficiadas estão:

Doadores de sangue no Estado do Ceará;

Professores ou funcionários da UECE, bem como filhos de tais professores ou funcionários;

Estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino do Ceará;

Pessoa Hipossuficiente, cuja renda familiar per capita seja inferior a meio salário-mínimo;

Estudantes matriculados no Ano II da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Pessoa com Deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção está prevista pata o dia 20 de setembro. Os interessados poderão interpor recurso questionando o indeferimento nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, exclusivamente de forma virtual.



Você também pode gostar:

Após a análise dos recursos, a UECE divulgará o resultado definitivo da isenção em 29 de setembro. A concessão da isenção não inscreve o estudante automaticamente no processo seletivo.

Vestibular 2024: Principais datas

A UECE ainda não publicou o edital de abertura do Vestibular 2024, de modo que o período de inscrição ainda não foi informado. Por outro lado, a universidade divulgou as datas de aplicação das provas do processo seletivo que, tradicionalmente, conta com duas fases.

As provas da 1ª fase do Vestibular 2024/1 serão aplicadas no dia 19 de novembro de 2023 (domingo). De acordo com a CEV, a aplicação acontecerá no período da manhã, das 9h às 13h (horário oficial de Brasília).

Já a aplicação das provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 17 e 18 de dezembro de 2023 (domingo e segunda-feira). Nesse caso, a aplicação será das 9h às 13h.

A UECE aplica as provas do seu Vestibular nos seguintes municípios: Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza (capital), Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Composição das provas

Tradicionalmente, na 1ª fase, a UECE aplica uma Prova de Conhecimentos Gerais sobre conteúdos dos componentes curriculares referentes ao Ensino Médio. Desse modo, a avaliação abarca conhecimentos de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química) e Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa).

Já na 2ª fase a UECE avalia o candidato de forma direcionada. Desse modo, os candidatos respondem a uma prova de redação em Língua Portuguesa e a Provas de Conhecimentos Específicos (Provas I e II, III e IV), cuja composição varia de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Além dessa duas fases, a universidade costuma realizar também um Exame de Habilidade Específica (EHE). Essa etapa é exclusiva para os candidatos aos cursos que exigem algum tipo de competência específica, como o curso de Música.

Acesse a página em do vestibular para mais informações.

Leia também UFRGS encerra prazo para envio dos pedidos de isenção do Vestibular 2024; saiba mais