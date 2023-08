UEL divulga resultado dos pedidos de isenção da taxa nesta quinta (10)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição pública com sede na cidade de Londrina, Paraná. A instituição é considerada uma das melhores do país, oferecendo um ensino gratuito e de qualidade.

As inscrições para a próxima edição do vestibular começaram no mês de julho e ainda estão abertas. Porém, os candidatos já solicitaram a isenção e a redução das taxas de inscrição.

Nessa quinta-feira, a UEL irá divulgar os resultados dos pedidos enviados pelos estudantes. Assim, para te ajudar a acessar o resultado e entender quais são os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular UEL 2024. Vamos conferir!

Vestibular UEL 2024: resultado da isenção e redução pelo SEBEC será divulgado hoje

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, os candidatos que solicitaram a isenção ou a redução da taxa de inscrição do Vestibular UEL 2024 poderão acessar o resultado nesta quinta-feira, dia 10 de agosto.

É importante destacar que o resultado estará disponível no site da COPS/UEL, portal em que já constam os principais documentos sobre o processo seletivo.

A UEL divulgará o resultado dos pedidos enviados pelos candidatos que possuíam número atualizado por meio do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC). As solicitações foram enviadas entre os dias 19 de junho e 14 de julho.

Nessa modalidade, os pedidos foram recebidos com base em uma análise socioeconômica feita por assistentes sociais do SEBEC. Os critérios utilizados para contemplar os candidatos com a isenção da taxa de inscrição foram os seguintes:

Possuam renda per capita de até um salário-mínimo federal R$1.320,00;



Tenham concluído o Ensino Fundamental e Médio na Rede Pública de Ensino ou através da EJA – Educação de Jovens e Adultos; ou

Tenham estudado com bolsa integral em uma escola da Rede Privada de Ensino.

A redução da taxa, por sua vez, foi concedida aos candidatos que se encaixassem nos seguintes critérios:



Renda per capita de até R$1.320,00: isento;

Renda per capita de 1.320,01 a 1.980,00: 50% de desconto;

Renda per capita de 1.980,01 até 2.640,00: 30% de desconto.

Quais são os próximos passos?

Após acessar o resultado dos pedidos enviados, os candidatos poderão enviar recursos para a COPS/UEL entre os dias 11 e 14 de agosto. O resultado definitivo, por sua vez, será divulgado na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto.

Os estudantes que não foram contemplados com o benefício deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 176,00 via boleto bancário ou PIX.

É válido destacar que os candidatos contemplados com a isenção ou a redução da taxa pelo SEBEC não estarão automaticamente inscritos no vestibular e precisarão, assim como os demais candidatos, preencher o formulário de inscrição no Vestibular 2024, disponível no site da COPS/UEL, até o dia 5 de setembro.

Vestibular UEL 2024: próximas datas importantes

Os candidatos contemplados com a isenção ou a redução da taxa devem ter em mente também as próximas datas importantes do calendário da UEL.

A primeira fase do Vestibular 2024 da UEL será aplicada no dia 29 de outubro, das 14h às 18h. O exame irá acontecer em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, no estado do Paraná.

Os candidatos aprovados na primeira fase deverão participar também da segunda etapa do Vestibular da UEL, que será aplicada em dois dias:

26 de novembro de 2023 , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação

27 de novembro de 2023, das 14h às 18h: Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos.

Além dos exames mencionados, os estudantes interessados no curso de Música também precisarão fazer uma prova específica no dia de 24 de setembro. Por fim, os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico irão realizar uma prova de habilidades específicas no dia 28 de novembro.