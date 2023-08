UEM aplica provas neste domingo (27)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) é uma instituição de ensino pública que possui a sua sede principal na cidade de Maringá, Paraná.

As provas do Vestibular de Inverno 2023 da instituição serão aplicadas para todos os candidatos neste domingo, dia 27 de agosto.

Assim, para que você entenda como será a realização da prova, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Inverno 2023 da UEM. Confira!

Vestibular de Inverno UEM: provas são aplicadas neste domingo (27)

Conforme previsto pelo calendário do processo seletivo, a UEM irá aplicar uma prova para todos os candidatos inscritos no Vestibular de Inverno 2023 neste domingo, dia 27 de agosto.

Os candidatos podem acessar os locais de prova através do “Menu do Candidato”, no site da UEM, ou através da lista de ensalamento, disponível em formato PDF no site do processo seletivo.

As provas serão formadas compostos 50 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as disciplinas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Além disso, os candidatos também deverão redigir uma redação com base na proposta apresentada pela banca examinadora.

Devemos ressaltar também que os candidatos deverão realizar a leitura integral dos livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias, uma vez que os conteúdos das obras estarão presentes nas questões de literatura na prova e poderão ser cobrados também em perguntas interdisciplinares. A lista completa com as obras escolhidas está disponível no site da UEM.



Vestibular de Inverno UEM: instruções para os candidatos

Todos os candidatos deverão comparecer o local de prova, no mínimo, 1 hora antes do início da realização do exame para evitar qualquer tipo de imprevisto. Para ingresso na sala, será necessário apresentar documento de identificação com foto (original impresso ou digital – apresentado no celular em aplicativo oficial).

Os portões serão abertos às 13h20min e a entrada de candidatos irá terminar às 13h50min. As provas, por sua vez, serão iniciadas às 14h e todos os candidatos deverão permanecer por, ao menos, 3 horas na sala de aplicação das provas. O tempo máximo para realização das provas é de 5 horas.

Além do documento original, os candidatos deverão levar também uma caneta esferográfica com tinta azul e de corpo transparente. Será permitido o ingresso com o celular, mas durante toda a realização da prova, os candidatos deverão manter os celulares desligados e ao lado da carteira.

Vestibular de Inverno UEM: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Inverno 2023, a UEM está disponibilizando 1.170 vagas para cursos de graduação ministrados na instituição. Todos os candidatos aprovados no vestibular irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Os candidatos podem acessar a concorrência dos cursos de graduação disponíveis neste processo seletivo. O documento está disponível no site oficial da UEM e foi divulgado pela Comissão do Vestibular Unificado (CVU), responsável pelo Vestibular da UEM.

Vestibular de Inverno UEM: gabaritos e resultados

O gabarito da prova do Vestibular de Inverno da UEM será divulgado no dia 28 de agosto, segunda-feira, a partir das 10h. No dia 11 de setembro, por sua vez, a UEM irá divulgar a imagem digitalizada da prova e a nota da prova de redação.

Conforme anunciado pela UEM, o resultado final do Vestibular de Inverno 2023 será divulgado no dia 18 de setembro, a partir das 10h.

Vestibular de Inverno UEM 2023: uso do sistema de cotas

Segundo o edital do processo seletivo, a UEM irá utilizar o sistema de cotas no Vestibular de Inverno 2023.

Nesta edição do vestibular, 20% das vagas serão direcionadas para o sistema de cotas sociais. Para participar das ações afirmativas, os candidatos devem se encaixar em um dos seguintes critérios:

Ter cursado as últimas séries do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em uma escola da Rede Pública de Ensino;

Possuir registro no Cadastro Único do Governo Federal ( CadÚnico ) de família de baixa renda;

Além disso, a UEM também irá reservar vagas para outros tipos de cotas, como cotas para candidatos pretos e pardos e também para candidatos com deficiência.