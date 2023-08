UEMA aplica provas do Vestibular EAD 2023 neste domingo (27)

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) realiza neste domingo, dia 27 de domingo, a aplicação das provas do Vestibular EaD 2023. De acordo com o cronograma, a universidade aplicará as provas no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).

Conforme as orientações da UEMA, os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência de 60 minutos, pois não será permitida a entrada de alunos após o horário de fechamento dos portões. De acordo com o edital, o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h, impreterivelmente.

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto atualizada e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta azul ou preta, com escrita grossa.

Haverá locais de prova nos seguintes municípios: Alto Parnaíba, Anapurus, Arari, Bom Jesus das Selvas, Cândido Mendes, Coelho Neto, Coroatá, Codó, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueira, Humberto de Campos e Imperatriz. Para conferir o seu local de prova, basta acessar o site da UEMA e fazer login com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Provas do Vestibular EaD 2023

Ainda conforme o edital, o Vestibular EaD 2023 contará com a aplicação de uma prova sobre os componentes curriculares do Ensino Médio.

Ao todo, a avaliação contará com 44 questões objetivas de múltipla escolha, por área de conhecimento. Desse modo, os itens serão distribuídos da seguinte forma:

Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Matemática, Química, Física e Biologia (16 questões);

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Sociologia e Filosofia (16 questões);

Linguagens códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa e Língua Espanhola (12 questões).



Além dessa prova composta por questões objetivas, a UEMA vai aplicar uma Prova de Produção Textual, na qual os candidatos precisarão produzir uma redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

Ao todo, a UEMA está ofertando 1.020 (mil e vinte) vagas por meio do Vestibular EaD 2023. De acordo com o edital, as oportunidades são para três cursos de graduação EAD: Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Gestão Comercial.

As oportunidades estão distribuídas por polos de apoio presencial localizados em 23 municípios. O edital indica ainda que as oportunidades são para os seguintes polos de apoio presencial: Lago da Pedra, Loreto, Nina Rodrigues, Paraibano, Penalva, Pinheiro, Porto Franco, Santa Quitéria, São Luís, Timbiras e Viana.

Há a reserva de 10% do total das vagas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência (PcD). Em caso de aprovação dentro do sistema de vagas, os candidatos deverão comprovar os critérios estabelecidos no edital.

Resultados

A publicação do gabarito preliminar do Vestibular EaD 2023 está prevista para o dia 27 de agosto, logo após a aplicação das provas. Caberá a interposição de recursos até o dia 29 do mesmo mesmo, exclusivamente de forma virtual.

Após a análise dos recursos, a UEMA vai publicar o gabarito definitivo no dia 5 de setembro. A divulgação do resultado preliminar está prevista pata 12 de setembro, com recebimento de recursos nos dias 13 e 14 seguintes.

O resultado final do Vestibular EaD 2023 será publicado no dia 4 de outubro de 2023. Na mesma data a universidade deve liberar a relação de convocados em 1ª chamada e orientações para as matrículas.

Para realizar o registro acadêmico, os candidatos deverão apresentar todos os documentos solicitados no edital. Além dos documentos de identificação, a UEMA solicitará o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular EAD.

