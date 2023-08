UEPG abre período de inscrição para PSS 2024

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu nesta terça-feira, dia 1º de agosto, o período de inscrição para as três etapas do Processo Seletivo Seriado (PSS) 2024. Desse modo, os interessados em participar de uma das etapas do PPS já podem realizar a inscrição.

O PSS conta com três etapas, sendo cada uma delas referente a uma série do Ensino Médio. Trata-se do vestibular seriado da UEPG, de modo que apenas na terceira e última etapa do PSS os candidatos concorrem às vagas ofertadas. Portanto, os aprovados no PSS 3 desta edição ingressarão nos curso no 1º semestre letivo de 2024.

Ao todo, a UEPG está ofertando 505 vagas para os alunos que realizarão a 3ª etapa do PSS. As oportunidades estão distribuídas entre 44 cursos de graduação.

PSS: Inscrições

De acordo com o cronograma, o período de inscrição para o PSS 2024 segue aberto até o dia 30 de agosto de 2023. Conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual.

Nesse sentido, os interessados devem acessar o site da CPS (Comissão Permanente de Seleção) e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Aqueles que se inscreverem no PSS 3, além dos dados pessoais e escolares, deverão indicar uma opção de curso de graduação.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 31 de agosto. Conforme divulgado pela universidade, o valor da taxa de inscrição para cada etapa é de R$ 96,00 (noventa e seis reais).

A UEPG determinou que os candidatos aos cursos de licenciatura estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.



Você também pode gostar:

PSS: Provas

A UEPG aplicará as provas das três etapas do PSS no dia 29 de outubro de 2023. A universidade deve liberar a consulta ao ensalamento a partir do dia 1º de setembro.

A composição das provas varia de acordo com a etapa, já que o PSS acompanha o desempenho dos candidatos ao longo do Ensino Médio.

Além das provas com questões objetivas de múltipla escolha, a UEPG aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa. Conforme o conteúdo programático, os gêneros cobrados para a prova de redação:

PSS 1 : comentário de internet e narração escolar (narrativa de aventura, narrativa fantástica e continuidade de narrativa);

: comentário de internet e narração escolar (narrativa de aventura, narrativa fantástica e continuidade de narrativa); PSS 2 : notícia e resposta argumentativa;

: notícia e resposta argumentativa; PSS 3: artigo de opinião e texto dissertativo-argumentativo.

Lista de obras literárias

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura, a UEPG recomenda a leitura de uma lista de obras obrigatórias:

PSS 1: “Os Homens de Barro”, de Ariano Suassuna”; e “Cumbe”, de Marcelo D’Salete.

“Os Homens de Barro”, de Ariano Suassuna”; e “Cumbe”, de Marcelo D’Salete. PSS 2: “Contos: Capítulo dos Chapéus, Um Homem Célebre, A Causa Secreta, Uma Senhora, O Caso da Vara”, de Machado de Assis; e “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, de Marina Colasanti.

“Contos: Capítulo dos Chapéus, Um Homem Célebre, A Causa Secreta, Uma Senhora, O Caso da Vara”, de Machado de Assis; e “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, de Marina Colasanti. PSS 3: “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto; “Olhos D’Água”, de Conceição Evaristo; Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior; “Sentimento do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade; e “Ay Kakyri Tama: eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba.

Gabaritos e resultados

A divulgação dos gabaritos das provas objetivas está prevista para o dia 29 de outubro, após a aplicação do exame. Os interessados poderão interpor recursos quanto à formulação das questões e quanto às respostas das questões.

A publicação do resultado do PSS 3, com a lista de classificados para as vagas em 1ª chamada, está prevista para o mês de janeiro. A divulgação do desempenho dos participante do PSS 1 e do PSS 2 está prevista para ser feita a partir do dia 1º de março de 2024.

Acesse o site da UEPG para mais informações.

Leia também UFRGS encerra prazo para envio dos pedidos de isenção do Vestibular 2024; saiba mais