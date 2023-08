UEPG divulga resultado de Seleção para cursos de graduação EAD

A Universidade Federal de Ponta Grossa (UEPG) já liberou o resultado final do Processo Seletivo para o preenchimento das Vagas Remanescentes – 1º e 2º Vestibular Unificado EaD 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação final através do site da UEPG.

Os candidatos também já podem conferir o Manual de Matrículas, que contém diversas informações sobre o registro acadêmico e sobre o aproveitamento de estudos, por exemplo. Acesse aqui.

Esse processo seletivo da UEPG visa o preenchimento de 357 vagas remanescentes em 4 cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD). As oportunidades são para quatro licenciaturas.

Processo de Seleção

Puderam participar desse processo seletivo os candidatos que tenham sido classificados no 1º e 2º Vestibular Unificado EaD 2023 e que tenham concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública, ou em escola filantrópica ou instituição estrangeira, sendo permitida também a participação de estudantes egressos de escolas privada, com e sem bolsa.

A classificação dos inscritos nesse vestibular foi feita a partir de alguns critérios, como o desempenho escolar ao longo do Ensino Médio.

Inicialmente, a UEPG considerou os estudantes que obtiveram aprovação no Vestibular EAD 2023 da UEPG, seja no 1º ou 2º vestibular. Em seguida, foram considerados os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio, considerando como critério o tipo de instituição (escola pública, instituição filantrópica e escola particular, nesta ordem). A universidade avaliou as notas obtidas pelos estudantes durante o Ensino Médio.



Em um terceiro momento, a UEPG vai selecionar os estudantes portadores de diploma, seguidos dos candidatos imigrantes e de acadêmicos na condição de abandono dos cursos de graduação a distância da universidade.

Na maioria destes casos, a UEPG fará uma análise do histórico escolar do Ensino Médio. Por isso, os candidatos precisaram anexar os documentos solicitados no momento da inscrição, incluindo os registros das notas. A partir desses documentos a UEPG vai gerar as matrículas dos classificados.

Vagas e cursos ofertados

As 357 vagas remanescentes ofertadas pela UEPG visam o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre letivo deste ano. De acordo com o edital, as oportunidades são para licenciaturas EAD, havendo reserva de vagas para estudantes egressos da rede pública de ensino.

O edital estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

Licenciatura em Computação – 114 vagas;

– 114 vagas; Licenciatura em Geografia – 121 vagas;

– 121 vagas; Licenciatura em Letras Português/ Espanhol – 97 vagas;

– 97 vagas; Licenciatura em Matemática – 25 vagas.

Apesar de os cursos serem EAD, contam com encontros presenciais obrigatórios, principalmente para fins avaliativos. Nesse sentido, há vagas para os polos de apoio presencial da UEPG em Bituruna, Goioerê, Ivaiporã, Jaguariaíva, Rio Branco do Sul, São João do Ivaí, Cândido de Abreu, Campo Largo, Paranaguá, Rio Negro, Cerro Azul, Ipiranga e Reserva.

Sobre a UEPG

A UEPG é uma das principais instituições de ensino superior públicas do Estado do Paraná. Mantida pelo Estado, a universidade conta com sede em Ponta Grossa, e com campus na cidade de Telêmaco Borba. No entanto, a instituição alcança mais de 20 municípios do interior.

A UEPG oferta cerca de 40 cursos de graduação e 6 habilitações. Além disso, há a oferta de cursos de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado. A maioria dos cursos ofertados pela universidade acontecem de forma presencial, mas há também diversas graduações ofertadas à distância, como é o caso das licenciaturas ofertadas na seleção de Vagas Remanescentes.

Tradicionalmente, a UEPG conta com três principais processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação. São eles o Vestibular tradicional, o Vestibular EaD e o Processo Seletivo Seriado (PSS).

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

