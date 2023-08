UEPG encerra inscrições para cursos de tecnologia EAD

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) encerra nesta terça-feira, dia 15 de agosto, o período de inscrição para o processo seletivo dos cursos cursos de graduação em tecnologia ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD).

As vagas ofertadas são para ingresso de novos alunos nos cursos de Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em Mineração. O ingresso dos aprovados será no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades estão sendo ofertadas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, a UEPG receberá as inscrições até as 23h59 (horário de Brasília) desta terça-feira.

Como se inscrever?

As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual, por meio do site da UEPG. Os interessados em concorrer às vagas ofertadas devem preencher o formulário eletrônico de inscrição. Além dos dados pessoais, escolares e de contato, no momento do cadastro, os candidatos deverão informar a opção de curso de graduação escolhida.

Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até amanhã, 16 de agosto, para efetivar o cadastro. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que deve ser gerado ao concluir a inscrição. De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A UEPG já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os estudantes que são membros de famílias de baixa renda puderam solicitar o benefício através do seguinte e-mail: vestibular@uepg.br. Os estudantes isentos estão dispensados do pagamento da taxa.

Processo de seleção

A classificação dos inscritos será feita por meio da análise do desempenho escolar dos candidatos. Nesse sentido, o edital estabelece que a UEPG vai considerar as notas registradas no Histórico Escolar do Ensino Médio de cada candidato. É necessário enviar o documento no momento da inscrição, em formato PFD.



Você também pode gostar:

De acordo com o Manual do Candidato, se houver notas iguais na classificação, a UEPG adotará como primeiro critério de desempate as condições de renda familiar do candidato, conforme artigo 44 da Lei nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Oferta de vagas

Ao todo, a UEPG está ofertando 234 (duzentas e trinta e quatro) vagas para os dois cursos de graduação EAD de tecnologia, com ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas em cotas, sendo 70% (setenta por cento) das vagas para agentes públicos da Administração Pública.

Os outros 30% (trinta por cento são para candidatos com deficiência (PCD), para candidatos negros independente do percurso de formação escolar, para candidatos negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino do Brasil (6º ano até o Ensino Médio) e para candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino do Brasil (6º ano ao Ensino Médio).

Sobre os cursos

Os cursos de Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em Mineração estão sendo ofertados através do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância (Nutead), que tem parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os cursos são ofertados na modalidade EAD, mas contam com encontros presencias obrigatórios, principalmente para fins avaliativos. Desse modo, 20% da carga horária está reservada para as atividades presenciais. Conforme indica o edital, as vagas são para os polos de Cerro Azul, Rio Branco do Sul, Ponta Grossa, Bandeirantes, Astorga, Campo Largo, Londrina e São João do Ivaí.

Segundo o cronograma do processo seletivo, a publicação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de agosto. Na mesma data a UEPG deve divulgar orientações para as matrículas.

Para mais informações, confira o Manual do Candidato.

Leia também Inep divulga as cartilhas do participante do ENCCEJA 2023 para ensino fundamental e médio; saiba mais.