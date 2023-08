UEPG recebe inscrições para vagas em cursos de graduação EAD

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulgou a oferta de novas vagas para ingresso em cursos de graduação ministrados na modalidade de Educação a Distância (EAD). De acordo com o edital, a universidade está ofertando 357 vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

O edital indica ainda que as oportunidades ofertadas são para os cursos de Licenciatura em Computação, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Letras Português/Espanhol e Licenciatura em Matemática. As vagas são remanescentes dos 1º e 2º Vestibular EAD realizado pela UEPG neste ano.

Inscrições seguem abertas até 21 de agosto

Conforme indicado no cronograma, as inscrições para esse processo seletivo já estão abertas. A UEPG receberá as inscrições até as 23h59 do dia 21 de agosto de 2023, próxima segunda-feira.

As inscrições estão sendo recebidas virtualmente. Portanto, os interessados devem realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição disponibilizado pela universidade. Acesse aqui o link para a inscrição.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e de contato. Além disso, é necessário escolher uma opção de curso de graduação. O edital indica ainda que as inscrições são gratuitas, dispensando o pagamento de taxas de participação ou inscrição.

Quem pode participar da seleção?

O edital do processo seletivo estabeleceu também para participar dessa seleção o candidato precisa ter sido classificado no 1º e 2º Vestibular Unificado EaD 2023, ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública, ou em escola filantrópica ou instituição estrangeira. É permitida também a participação de estudantes egressos de escolas privada, com e sem bolsa.

Também poderão se inscrever estudantes que tenham concluído o ensino superior de graduação ou tenham abandonado cursos elencados no item 1.1 do edital de abertura.

Processo de seleção



Você também pode gostar:

Não haverá aplicação de provas para fins de classificação dos inscritos, de modo que a UEPG deve considerar apenas os critérios indicados do edital para selecionar os candidatos para o preenchimento das vagas. Nesse sentido, inicialmente, serão considerados os estudantes que obtiveram aprovação no Vestibular EAD 2023 da UEPG, seja no 1º ou 2º vestibular.

Em seguida, a UEPG vai considerar os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio, considerando como critério o tipo de instituição (escola pública, instituição filantrópica e escola particular, nesta ordem). De acordo com o edital, nesse caso, a universidade vai avaliar as notas obtidas pelos estudantes durante o Ensino Médio.

Em um terceiro momento, a UEPG vai selecionar os estudantes portadores de diploma, seguidos dos candidatos imigrantes e de acadêmicos na condição de abandono dos cursos de graduação a distância da universidade. Na maioria destes casos, a UEPG fará uma análise do histórico escolar do Ensino Médio. Portanto, é obrigatório apresentar os documentos solicitados no momento da inscrição, incluindo os registros das notas.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a UEPG está ofertando vagas para quatro cursos de graduação EAD. As oportunidades são para licenciaturas, havendo reserva de vagas para estudantes egressos da rede pública de ensino. As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Licenciatura em Computação – 114 vagas;

– 114 vagas; Licenciatura em Geografia – 121 vagas;

– 121 vagas; Licenciatura em Letras Português/Espanhol – 97 vagas;

– 97 vagas; Licenciatura em Matemática – 25 vagas.

Apesar de os cursos serem EAD, contam com encontros presenciais obrigatórios, principalmente para fins avaliativos. Desse modo, no momento da inscrição é necessário indicar um polo de apoio presencial. Os polos da UEPG são Bituruna, Goioerê, Ivaiporã, Jaguariaíva, Rio Branco do Sul, São João do Ivaí, Cândido de Abreu, Campo Largo, Paranaguá, Rio Negro, Cerro Azul, Ipiranga e Reserva.

Leia também MEC libera resultado da lista de espera do PROUNI 2023/2; candidatos já podem consultar a lista de pré-selecionados.