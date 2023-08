Uerj divulga locais de prova do 2º Exame de Qualificação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) divulgou nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) referente ao 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão as provas.

Os candidatos com inscrições homologadas no 2º Exame de Qualificação podem consultar o CCI através do site da Uerj. Para conferir o documento, o candidato deve acessar o sistema com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Além de informar o local de realização da prova, o CCI apresenta o horário de aplicação do exame, os dados pessoais de identificação do candidato e a opção de língua estrangeira escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

Aqueles que identificarem informações de dados pessoais incorretos no CCI deverão solicitar a retificação das informações no período do dia 14 ao dia 16 de agosto, ou seja, até a próxima quarta-feira. A solicitação deve ser feita através desse e-mail: vestibular@dsea.uerj.br.

A Uerj recebeu as inscrições para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024 entre os dias 10 e 24 de julho. Os inscritos puderam pagar a taxa, cujo valor é de R$ 90,00, até o dia 28 de julho.

2º Exame de Qualificação: Provas

De acordo com o cronograma da Uerj, a aplicação das provas do 2º Exame de Qualificação está marcada para o dia 3 de setembro de 2023. Haverá locais de prova em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro.

No 2º Exame de Qualificação, os candidatos responderão a 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. Desse modo, a avaliação contará com questões serão sobre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura do 2º Exame de Qualificação, a UERJ recomenda a leitura do livro “Anos de chumbo”, de Chico Buarque.



A UERJ deve liberar o gabarito ainda no dia 3 de setembro, após finalizar a aplicação das provas, enquanto o resultado do 2º Exame de Qualificação está previsto para 14 de setembro.

Vestibular 2024: Exame Discursivo

Neste ano, a Uerj retomou o formato tradicional do processo seletivo. Desse modo, além dos dois Exames de Qualificação, a universidade aplicará um Exame Discursivo. A UERJ aplicou o 1º Exame de Qualificação no dia 4 de junho e o resultado já está disponível.

Os candidatos classificados nos exames de qualificação poderão participar do Exame Discursivo. Apenas nessa fase os candidatos concorrem a uma carreira. Poderão ser convocados os estudantes que atingirem 40% da pontuação da prova. Nesse caso, eles poderão se inscrever no Exame Discursivo.

Esssa fase contará com questões dissertativas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato, e com uma prova de redação em Língua Portuguesa.

A aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023. De acordo com a Uerj, para o Exame Discursivo, os candidatos devem ler as duas obras literárias seguintes:

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco – para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne – para a prova de Redação.

Oferta de vagas

A Uerj está ofertando centenas de vagas através do Vestibular Estadual 2024 para cursos de graduação de diversas áreas. Parte das vagas serão reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino. Acesse o Quadro Informativo dos Cursos.

Para mais informações, acesse o site da Uerj.

