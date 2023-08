UERR divulga resultado preliminar da isenção

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 14 de agosto, o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos que fizeram os pedidos já podem acessar o resultado por meio do site da UERR.

Como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recurso. Os interessados poderão contestar o indeferimento dos pedidos nos dias 15 e 16 de agosto, ou seja, até a próxima quarta-feira. O procedimento deverá ser feito de forma virtual, mas a UERR não aceitará o reenvio de documentos.

Após a análise dos recursos, a UERR deve publicar o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição no dia 25 de agosto. Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro.

Critérios da isenção

Conforme o edital, a universidade concederá a isenção aos candidatos que comprovarem fazer parte de um dos seguintes grupos:

Modalidade I : Ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo;

Modalidade II : Candidato com seguro desemprego, ou titular de programa – Municipal, Estadual ou Federal de transferência de renda, como Bolsa Família ou Crédito Social, e inscritos no CadÚnico;

ou Crédito Social, e inscritos no CadÚnico ;

Modalidade III : Candidatos com idade até 24 anos, filhos de pais cuja renda esteja enquadrada em uma das condições acima;

: Candidatos com idade até 24 anos, filhos de pais cuja renda esteja enquadrada em uma das condições acima; Modalidade IV: Candidata que se encontrar amparada pela Lei Estadual n° 1.539 de 1° de novembro de 2021.

Vestibular 2024: Inscrições abertas

O período de inscrição para o Vestibular 2024 da UERR está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 31 de agosto de 2023.

A universidade está recebendo as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da CPCV. No momento da inscrição, além dos dados pessoais e de contato, o estudante deve informar uma opção de curso de graduação.



Os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição até dia 1º de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$100,00 (cem reais). Os isentos estão dispensados do pagamento da taxa.





Vestibular 2024: Provas

De acordo com o cronograma, a UERR aplicará a prova do Vestibular 2024 no dia 29 de outubro, no período das 9h às 14h. A aplicação acontecerá de forma presencial, com locais de prova nas cidades para as quais há oferta de vagas.

A prova será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Nesse sentido, a avaliação contará com 72 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Química. Além disso, a UERR aplicará uma prova de redação.

Oferta de vagas

Ao todo, a UERR está ofertando 510 vagas para diversos cursos de graduação, com ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades são para cursos ministrados em Boa Vista e Rorainópolis.

O edital indica ainda que as oportunidades são para os cursos de Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Química e Serviço Social.

Resultados

A UERR deve liberar o gabarito preliminar da prova no dia 29 de outubro, com a possibilidade de interposição de recursos. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 11 de dezembro.

A UERR publicará o resultado final do Vestibular 2024 no dia 20 de dezembro de 2023. Nesta data, além de divulgar a lista de aprovados em 1ª chamada, a UERR publicará as orientações para matrícula.

Para mais informações, confira edital.

