UERR encerra inscrições do Vestibular 2024

O período de inscrição para o Vestibular 2024 da Universidade Estadual de Roraima (UERR) chega ao fim amanhã, dia 31 de agosto. De acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas até as 23h59 dessa quinta-feira (horário de Brasília).

O Vestibular 2024 visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação da UERR no primeiro semestre letivo de 2023. Estão sendo ofertadas 500 oportunidades.

Vestibular 2024: Como se inscrever?

As inscrições para o Vestibular 2024 estão sendo recebidas de forma virtual. Desse modo, os interessados devem acessar o site da CPCV (Comissão Permanente de Concursos e Vestibular) e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Os estudantes devem informar todos os dados pessoais e escolares, além de indicar a opção de curso escolhida. Além disso, no ato da inscrição, o candidato deve indicar se deseja participar da seleção por meio do sistema universal (ampla concorrência) ou através do sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 1º de setembro, próxima sexta-feira. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 100,00 (cem reais).

Isenção da taxa



A UERR já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível para consulta. Conforme indicado no edital, têm direito ao benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que se enquadram em uma das seguintes modalidades:

Modalidade I : Ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo;

: Ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo; Modalidade II : Candidato com seguro desemprego, ou titular de programa – Municipal, Estadual ou Federal de transferência de renda, como Bolsa Família

ou Crédito Social, e inscritos no CadÚnico;

: Candidato com seguro desemprego, ou titular de programa – Municipal, Estadual ou Federal de transferência de renda, como Bolsa Família ou Crédito Social, e inscritos no CadÚnico; Modalidade III : Candidatos com idade até 24 anos, filhos de pais cuja renda esteja enquadrada em uma das condições acima;

: Candidatos com idade até 24 anos, filhos de pais cuja renda esteja enquadrada em uma das condições acima; Modalidade IV: Candidata que se encontrar amparada pela Lei Estadual n° 1.539 de 1° de novembro de 2021.

Provas do Vestibular 2024

De acordo com o edital, a aplicação das provas de Vestibular 2024 está marcada para o dia 29 de outubro, no período da manhã, das 9h às 14h. A UERR aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Conforme o edital, a prova constará de 72 (setenta e duas) questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Química. Além disso, a UERR aplicará uma prova de redação.

Os locais de prova serão em Boa Vista e Rorainópolis. De acordo com o edital, a universidade divulgará o ensalamento a partir do dia 25 de outubro.

Segundo as orientações da UERR, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

Ao todo a UERR está ofertando 500 (quinhentas) vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024 em cursos de graduação presenciais de diversas áreas. As vagas estão distribuídas entre os campi de Boa Vista e Rorainópolis.

Os cursos contemplados são Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Química e Serviço Social.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024 está prevista para o dia 20 de dezembro. Nessa data a UERR deve liberar a lista de candidatos classificados em 1ª chamada e divulgar as orientações para as matrículas.

Acesse o edital do Vestibular UERR 2024 na íntegra para mais informações.